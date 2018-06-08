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Akademi Duyurdu: POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisinden yapılan açıklamada POMEM Eğitim Sonu Sınavının sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

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Akademi Duyurdu: POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisinden yapılan açıklamada POMEM Eğitim Sonu Sınavının sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

08 Haziran 2018 Cuma 08:51
Akademi Duyurdu: POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

21. dönem POMEM kapsamında 13 bin polis memuru alımı yapılmıştı. En az önlisans mezunu adayların başvuru yapabileceği alım için 1200 kadın, 11800 erkek öğrenci alınmıştı. Seçim aşamaları sonrası 13 bin sayısı tamamlanamadı. Lisans erkeklerde kontenjan açığı olması sonrası 21. dnem POMEM eğitimlerine 13 binden az sayıda polis alımı oldu. 

Eğitimler 2018 yılının ilk aylarında başlamıştı. Eğitimlerde sona gelinmesi ile Eğtim Sonu Sınavı gerçekleştirildi. Polis adaylarının başarı durumunun ölçüleceği sınavın sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Mayıs 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır."

SINAV SONUÇLARI

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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