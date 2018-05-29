Akademi Duyurdu: PMYO Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve PMYO eğitim sonu sınav duyurusuna yer verildi.

Akademi resmi sayfasında yayımlanan duyuruda Polis Meslek Yüksek Okulu eğitim soru sınav sonuçlarına yer verildi. Akademi'den yapılan resmi duyuru şu şekilde;

"Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 1.Gün 28 Mayıs 2018 tarihinde yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz."

SINAV SONUÇLARI

YENİ PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Yeni dönem PMYO polis alımında 2500 öğrenci alımı olacak. Detaylar için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA