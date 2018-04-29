Akademi'den Rütbe Terfi Duyurusu: Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınav Sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademi resmi sayfasından yapılan açıklamada 2018 yılı rütbe terfi yöneticilik ile ilgili hizmet içi eğitim sonu sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Akademiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2018 yılı Rütbe Terfi Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı 26 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştır.

Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı Sonuçları 28/04/2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren en geç 24 saat içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaklardır.

Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir.



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