Akademi'den PMYO Eğitim Sonu Sınav Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Akademi resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada PMYO eğitim sonu sınav duyurusuna yer verildi. Akademi sayfasında PMYO eğitim sonu sınav duyurusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;



28-29 Mayıs 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

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