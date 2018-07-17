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Akademi'den 21. Dönem POMEM Duyurusu: Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

21. dönem POMEM eğitim sonu sınavları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yapılan bu sınavların sonuçları Polis Akademisi başkanlığından açıklandı.

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Akademi'den 21. Dönem POMEM Duyurusu: Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

21. dönem POMEM eğitim sonu sınavları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yapılan bu sınavların sonuçları Polis Akademisi başkanlığından açıklandı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:59
Akademi'den 21. Dönem POMEM Duyurusu: Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığından bir duyuru geldi.

Akademi resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda 21. dönem POMEM eğitim sonu sınav sonucuna yer verildi. 21. dönem POMEM kapsamında 13 bin polis memuru alımı yapıldı. Yapılan bu alımın aşamaları tamamlandı ve 12 bin civarı öğrenci, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere alındı. Alınan bu öğrencilerin eğitim sonu sınavları geçtiğimiz 13-16 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Yapılan bu sınavın sonuçları açıklandı ve POMEM'lerden başarı ile mezun olna adaylar belli oldu.

Akademi Başkanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"21.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 13-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM SONU SINAV SONUÇLARI"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
POMEM Eğitim Sonu SınavıPomemPolis Akademisi
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