Afrin'deki PÖH'ler Sağ Salim Döndü

PÖH'ler yuvaya döndü.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör örgütleri YPG/PKK- DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Ağrı'dan yola çıkan ve bölgedeki operasyonlara katulan 44 kişilik Özel Harekat Polisi eklbi kente geri döndü.

Görevlerini sona erdirdikten sonra sağ salim yurda dönen PÖH'leri, görev arkadaşları ve vatandaşlar karşıladı. Vatandaşlar tarafından konvoyla karşılanan PÖH ekibi için İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 44 kişilik timin sağ salim evlerine geri döndüğünü söyledi.

Özel harekatçıların her zaman göreve hazır şekilde olduğunu belirterek sözlerini sürdüren İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, "Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız mutlaka zorluk çektiler ama şanlı tarihlerine de bir olarak yazıldılar. Bu herkese nasip olmaz sizlere nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz." açıklamalarında bulundu.

Tören Kur'an-ı Kerim okunması ve kurban kesilmesinin ardından sona erdi.

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