Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Afrin'deki PÖH'ler Sağ Salim Döndü

Afrin'de görev alan özel harekat polisleri, görevlerinin sona ermesinin ardından yurda döndü.

banner396

Afrin'deki PÖH'ler Sağ Salim Döndü

Afrin'de görev alan özel harekat polisleri, görevlerinin sona ermesinin ardından yurda döndü.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:38
Afrin'deki PÖH'ler Sağ Salim Döndü

PÖH'ler yuvaya döndü.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör örgütleri YPG/PKK- DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Ağrı'dan yola çıkan ve bölgedeki operasyonlara katulan 44 kişilik Özel Harekat Polisi eklbi kente geri döndü.

Görevlerini sona erdirdikten sonra sağ salim yurda dönen PÖH'leri, görev arkadaşları ve vatandaşlar karşıladı. Vatandaşlar tarafından konvoyla karşılanan PÖH ekibi için İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 44 kişilik timin sağ salim evlerine geri döndüğünü söyledi.

Özel harekatçıların her zaman göreve hazır şekilde olduğunu belirterek sözlerini sürdüren İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, "Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız mutlaka zorluk çektiler ama şanlı tarihlerine de bir olarak yazıldılar. Bu herkese nasip olmaz sizlere nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz." açıklamalarında bulundu.

Tören Kur'an-ı Kerim okunması ve kurban kesilmesinin ardından sona erdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 22:38
Anahtar Kelimeler:
özel Harekat PolisiPöh Son DakikaPöh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Polisimiz: Ağlayan Engelli Çocuğa Büyük Jest
İşte Polisimiz: Ağlayan Engelli Çocuğa Büyük Jest
Polis Akademisi Bünyesinde Yeni Birim Kuruldu-Personeller Burada Eğitilecek
Polis Akademisi Bünyesinde Yeni Birim Kuruldu-Personeller Burada Eğitilecek
Rütbe Terfi Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçları Açıkladı
Rütbe Terfi Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçları Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim