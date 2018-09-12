Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları açıklandı.
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Adres
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Adli Bilimler Enstitüsü/ANITTEPE
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Kayıt Yenileme İşlemleri
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17 Eylül - 28 Eylül 2018
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Kesin Kayıt İşlemleri
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17 Eylül - 21 Eylül 2018
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Ders Seçme İşlemleri
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17 Eylül - 21 Eylül 2018
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Güz Yarıyıl Başlangıcı
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01 Ekim 2018
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler
1- Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)
2- Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,
3- Adaylar yukarıda belirtilen tarih aralığında Öğrenci İşleri Büro Amirliğine bizzat gelerek (Özgeçmiş ve fotoğrafı mail aracılığıyla gönderdikten sonra) görevlilerin vereceği Kesin Kayıt Formunu dolduracaklardır.
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