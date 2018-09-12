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Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları açıklandı.

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Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları açıklandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:27
Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Adli Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat Sonuçları açıklandı.

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Adres

Adli Bilimler Enstitüsü/ANITTEPE

Kayıt Yenileme İşlemleri

17 Eylül - 28 Eylül 2018

Kesin Kayıt​ İşlemleri

17 Eylül - 21 Eylül 2018

Ders Seçme İşlemleri

17 Eylül - 21 Eylül 2018

Güz Yarıyıl Başlangıcı

01 Ekim 2018

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

1- Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

2- Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,
 
3- Adaylar yukarıda belirtilen tarih aralığında Öğrenci İşleri Büro Amirliğine bizzat gelerek (Özgeçmiş ve fotoğrafı mail aracılığıyla gönderdikten sonra) görevlilerin vereceği Kesin Kayıt Formunu dolduracaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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