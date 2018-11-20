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Adaylar Bekçilik Şartlarının Esnetilmesini İstiyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı Asker ve bekçi alımları ile ilgili yeni ilanlara çıkacak. Son olarak İçişleri Bakanlığı'na 10 bin yeni bekçilik kadrosu ihdas edilmişti. Yeni askeri personel alım ilanları da bekleniyor. Hal böyleyken ilanları sıkı bir şekilde takip eden adaylar ilanlar yayımlanmadan önce taleplerini iletmek istiyorlar.

Adaylar Bekçilik Şartlarının Esnetilmesini İstiyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı Asker ve bekçi alımları ile ilgili yeni ilanlara çıkacak. Son olarak İçişleri Bakanlığı'na 10 bin yeni bekçilik kadrosu ihdas edilmişti. Yeni askeri personel alım ilanları da bekleniyor. Hal böyleyken ilanları sıkı bir şekilde takip eden adaylar ilanlar yayımlanmadan önce taleplerini iletmek istiyorlar.

20 Kasım 2018 Salı 17:37
Adaylar Bekçilik Şartlarının Esnetilmesini İstiyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı Asker ve bekçi alımları ile ilgili yeni ilanlara çıkacak. Son olarak İçişleri Bakanlığı'na 10 bin yeni bekçilik kadrosu ihdas edilmişti. Yeni askeri personel alım ilanları da bekleniyor. Hal böyleyken ilanları sıkı bir şekilde takip eden adaylar ilanlar yayımlanmadan önce taleplerini iletmek istiyorlar.

"BEKÇİLİKTEN KPSS ŞARTI KALKSIN"

Bekçi alımlarında KPSS şartının kaldırılmasını isteyen adday sayısı oldukça fazla. KPSS şartının kaldırılması bize göre deiyi olacaktır çünkü 2018 ortaöğretin KPSS'ye ktılan aday sayısı geçtiğimiz yıllara göre 2 milyon daha az olduğu için başvuran aday sayısı sınırlı olacak. Bu nedenle yayımlanacak yeni bekçi ilanlarında adaylar KPSS şartının kaldırılmasını talep etmekte bir nebze deolsa haklılar.

Bunlara ek olarak bekçilik şartlarında yer alan tezatlıklar da giderilmelidir. Örneğin 18 yaşından büyük olanların başvurabileceği belirtilirken askerlik yapmış olmak şartı istemek abesle iştigaldir. Bu konuda Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

"BAYAN BEKÇİ ALIMI YAPILSIN"

Adaylar bayan bekçi alımı yapılmasını talep ediyor. Daha önce bayan bekçi alımı sadece doğuda Diyarbaşır ve Mardin'de yapıldı. O da çok az sayıda yapıldı. Batı'dahiç bayan bekçi alımı yapılmadı. Adaylar özellik kadın adaylar tüm şartları taşıdıkları halde insiyet ayrımı nedeniyle bekçilik ilanına başvuramıyorlar. Aslında daha önce yayımlanan bekçi alım ilanlarında cinsiyet belirtilmemiş olmasına rağmen yeterli bilgilendirme yapılmadığı için yeterli sayıda başvuru da olmadı. Bazı kimseler bekçilik işinin gece mesaisi gerektiren bir iş olması nedeniyle kadınlar uygun olmadığını ifade etselerde biz KPSS cafe olarak, asker, polis hatta özel harekatçı olan kadınlarımızında bekçilik görevini de layıkıyla yerine getirebileceklerini biliyoruz. bu noktada yetkililerin bayan bekçi alımı hususunda duyarlı olmaları gerekir.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ASKERLİK ŞARTINDAN MUZDARİP

Üniversite mezunları askerlik işini tecil ettirdikleri için bekçiliğe başvuramıyorlar çünkü şartlar arasında askerlik şartı aranıyor. Askerliğini yapamayan başvuramadığı bekçilik ilanlarında askerlik hizmetini yerine getirmiş olma şartı esnetilebilir. Örneğin en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak şartı getirilebilir. Nihayetinde memuriyet hakkı elde ettikten sonra askerlik hizmetini yerine getirebilir. Üstelik kısa zaman içerisinde tek tip askerlik modelinin geleceğini de düşünürsek, görevine 3-5 ay ara verip askerlik hizmetini yerine getirebilirler.

YAŞ VE BOY ŞARTI ESNETİLSİN

Asker, polis veya bekçi olmak isteyen adayların en çok mağduriyet yaşadıkları konuların başında yaş ve boy şartı geliyor. 1 santimetrelik fark nedeniyle elenen adaylar, 3-5 günlük yaş şartı nedeniyle başvuramayan adaylar seslerini bu konuda duyurmak istiyor.

İşte bu haberimizde yer verdiğimiz konulara ilişkin adayların taleplernden bazıları şöyle;

Üniversite okuyanlar okulunu bitirene kadar 28,29 yaşına geliyorlar askere gidip gelecekler alımlara yetişebilecekler mi? Belli değil ve YAŞ GEÇİYOR BU YÜZDEN ASKERLİK ŞARTI VE YAŞ ESNETİLMELİDİR.Lütfen Artık Gereken Yapılsın

Yıllarca Üniversitesi Okuyoruz Yaş Geçiyor Askerlik Mecburen Erteleniyor Bu Yüzden Askerlik Şartını Kaldırılması Hiç Değilse Üniversite Mezunları İçin Kaldırılmalıdır Kalite ve Liyakat Daha Da Artacaktır ve Askerlik Yapmayan Adaylar İçin Bekçi Eğitimi 2 Ay Olsun

Tıpkı Polislik gibi Bekçiliktede Askerlik şartı kaldırılmalıdır insanlar üniversite okuduğu için önünün açılması lâzımdır. Askerlik Yapmayan Üniv. Adayları İçin Bekçilik Egitimi 2-3 Olarak da Düzenlenebilir Yetkililer İstese ÇÖZÜM ÇOK

Tsk'da Asker Olabiliyorsun Ama Polis ve Bekçi Olamıyorsun Neden? Çünkü Boy Konusunda 1 Santim Eksiksin Hatta Bazı Adaylar 1-2 Milimden Kalabiliyor. Tsk'da Boy Şartı Düşükken Egmde Polis ve Bekçilik İçinde 1-2 Santim Esnetilmelidir. Rica Ediyoruz

İnsanların hayalleri 1-2 santim hatta Yarım Milim İle Yıkılmamalıdır Bu Yüzden Bekçilikte ve Polislikte Boy Şartı 1-2 santim dahi olsa esnetilmelidir Çünkü Tsk'da Boy Konusu Daha Düşük

Bekçilikte Hiç değilse Üniv. Mezunları İçin Askerlik Şartı Kaldırılsın Ama Bekçilik Egitimi 2 AY Olarak da Verilebilir Çözüm Yolu Çoktur Yeterki Yetkililer Mağdurların Sesini Duysun

Bekçi Mağdurlarının Önü Lütfen Açılsın Askerlik Şartı Kaldırılsın 55 Yaşına Kadar Zaten Askerlik Yapılacak Ve Yaş Ve Boy Lütfen Birazcık Esnetilsin

Adaylar taleplerini #BekçiAskerlikYaşBoyEsnetilsin  etiketi ile sosyal medyadan taleplerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 18:23
Anahtar Kelimeler:
adaylar bekçilik şartlarının esnetilmesini istiyor
Yorumlar
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Rc 36 dakika önce

Şimdi bedelli yapanlar da başvuracak bu bekçilik için. 21 gün askerlik yapandan ne verim alınabilir ki. Askerlik şartı kaldırılmalı

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Ahmet 35 dakika önce

Helal olsun teşekkür ederiz askerlik şartı kaldırılsın ya da esnetilsin

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Tonyukuk 32 dakika önce

Şu boy konusunda çok muzdaribiz milimlerle kaybetmekten bıktık artık

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İsmail 33 dakika önce

Pöh alımında kpss şartı kaldırılsın 19 . Dönemde olduğu gibi bir imkan hakkı daha verilsin

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Kim 29 dakika önce

Boy esnetilmeli o kadar boyu olmayan ne yapacak asker olmuyor bekçi olmuyor zabıta olmuyor polis olmuyor infaz koruma olmuyor olmuyorda olmuyor işte biz ne yapacağız

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İ 29 dakika önce

Yaş 35olsun askerlik yapmayan olmasın kpss olmasın işsizlik bunlardan

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Ozan 28 dakika önce

Boşuna mı ÖSYM ye 60 TL ödeyip aylarca kpss ye hazırlanıyor bu insanlar emeğe saygı biraz

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Diyarbakır 26 dakika önce

Nasıl yani kpss ilemi bekçi alımı yapiliyor bilseydik girerdik, kpss nereden çiktiya, zaten öksüz hırsızlığa çıkmış ay akşamdan doğmuş.

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