Adaylar Bekçilik Şartlarının Esnetilmesini İstiyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı Asker ve bekçi alımları ile ilgili yeni ilanlara çıkacak. Son olarak İçişleri Bakanlığı'na 10 bin yeni bekçilik kadrosu ihdas edilmişti. Yeni askeri personel alım ilanları da bekleniyor. Hal böyleyken ilanları sıkı bir şekilde takip eden adaylar ilanlar yayımlanmadan önce taleplerini iletmek istiyorlar.

"BEKÇİLİKTEN KPSS ŞARTI KALKSIN"

Bekçi alımlarında KPSS şartının kaldırılmasını isteyen adday sayısı oldukça fazla. KPSS şartının kaldırılması bize göre deiyi olacaktır çünkü 2018 ortaöğretin KPSS'ye ktılan aday sayısı geçtiğimiz yıllara göre 2 milyon daha az olduğu için başvuran aday sayısı sınırlı olacak. Bu nedenle yayımlanacak yeni bekçi ilanlarında adaylar KPSS şartının kaldırılmasını talep etmekte bir nebze deolsa haklılar.

Bunlara ek olarak bekçilik şartlarında yer alan tezatlıklar da giderilmelidir. Örneğin 18 yaşından büyük olanların başvurabileceği belirtilirken askerlik yapmış olmak şartı istemek abesle iştigaldir. Bu konuda Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

"BAYAN BEKÇİ ALIMI YAPILSIN"

Adaylar bayan bekçi alımı yapılmasını talep ediyor. Daha önce bayan bekçi alımı sadece doğuda Diyarbaşır ve Mardin'de yapıldı. O da çok az sayıda yapıldı. Batı'dahiç bayan bekçi alımı yapılmadı. Adaylar özellik kadın adaylar tüm şartları taşıdıkları halde insiyet ayrımı nedeniyle bekçilik ilanına başvuramıyorlar. Aslında daha önce yayımlanan bekçi alım ilanlarında cinsiyet belirtilmemiş olmasına rağmen yeterli bilgilendirme yapılmadığı için yeterli sayıda başvuru da olmadı. Bazı kimseler bekçilik işinin gece mesaisi gerektiren bir iş olması nedeniyle kadınlar uygun olmadığını ifade etselerde biz KPSS cafe olarak, asker, polis hatta özel harekatçı olan kadınlarımızında bekçilik görevini de layıkıyla yerine getirebileceklerini biliyoruz. bu noktada yetkililerin bayan bekçi alımı hususunda duyarlı olmaları gerekir.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ASKERLİK ŞARTINDAN MUZDARİP

Üniversite mezunları askerlik işini tecil ettirdikleri için bekçiliğe başvuramıyorlar çünkü şartlar arasında askerlik şartı aranıyor. Askerliğini yapamayan başvuramadığı bekçilik ilanlarında askerlik hizmetini yerine getirmiş olma şartı esnetilebilir. Örneğin en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak şartı getirilebilir. Nihayetinde memuriyet hakkı elde ettikten sonra askerlik hizmetini yerine getirebilir. Üstelik kısa zaman içerisinde tek tip askerlik modelinin geleceğini de düşünürsek, görevine 3-5 ay ara verip askerlik hizmetini yerine getirebilirler.

YAŞ VE BOY ŞARTI ESNETİLSİN

Asker, polis veya bekçi olmak isteyen adayların en çok mağduriyet yaşadıkları konuların başında yaş ve boy şartı geliyor. 1 santimetrelik fark nedeniyle elenen adaylar, 3-5 günlük yaş şartı nedeniyle başvuramayan adaylar seslerini bu konuda duyurmak istiyor.

İşte bu haberimizde yer verdiğimiz konulara ilişkin adayların taleplernden bazıları şöyle;

Üniversite okuyanlar okulunu bitirene kadar 28,29 yaşına geliyorlar askere gidip gelecekler alımlara yetişebilecekler mi? Belli değil ve YAŞ GEÇİYOR BU YÜZDEN ASKERLİK ŞARTI VE YAŞ ESNETİLMELİDİR.Lütfen Artık Gereken Yapılsın

Yıllarca Üniversitesi Okuyoruz Yaş Geçiyor Askerlik Mecburen Erteleniyor Bu Yüzden Askerlik Şartını Kaldırılması Hiç Değilse Üniversite Mezunları İçin Kaldırılmalıdır Kalite ve Liyakat Daha Da Artacaktır ve Askerlik Yapmayan Adaylar İçin Bekçi Eğitimi 2 Ay Olsun

Tıpkı Polislik gibi Bekçiliktede Askerlik şartı kaldırılmalıdır insanlar üniversite okuduğu için önünün açılması lâzımdır. Askerlik Yapmayan Üniv. Adayları İçin Bekçilik Egitimi 2-3 Olarak da Düzenlenebilir Yetkililer İstese ÇÖZÜM ÇOK

Tsk'da Asker Olabiliyorsun Ama Polis ve Bekçi Olamıyorsun Neden? Çünkü Boy Konusunda 1 Santim Eksiksin Hatta Bazı Adaylar 1-2 Milimden Kalabiliyor. Tsk'da Boy Şartı Düşükken Egmde Polis ve Bekçilik İçinde 1-2 Santim Esnetilmelidir. Rica Ediyoruz

İnsanların hayalleri 1-2 santim hatta Yarım Milim İle Yıkılmamalıdır Bu Yüzden Bekçilikte ve Polislikte Boy Şartı 1-2 santim dahi olsa esnetilmelidir Çünkü Tsk'da Boy Konusu Daha Düşük

Bekçilikte Hiç değilse Üniv. Mezunları İçin Askerlik Şartı Kaldırılsın Ama Bekçilik Egitimi 2 AY Olarak da Verilebilir Çözüm Yolu Çoktur Yeterki Yetkililer Mağdurların Sesini Duysun

Bekçi Mağdurlarının Önü Lütfen Açılsın Askerlik Şartı Kaldırılsın 55 Yaşına Kadar Zaten Askerlik Yapılacak Ve Yaş Ve Boy Lütfen Birazcık Esnetilsin

Adaylar taleplerini #BekçiAskerlikYaşBoyEsnetilsin etiketi ile sosyal medyadan taleplerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA