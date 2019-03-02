8 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? konulu birçok haber hazırladık. Yorum, sosyal medya mail bölümlerimizden en çok sorulan soru 8 bin bekçi alım başvuruları ne zaman başlıyor sorusu oldu. Bu sorunun cevabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında vererek Mart ayının ilk haftasında bekçi alımı için ilan verileceğini açıklamıştı. Mart ayına girilmesiyle birlikte, Bekçi olmak için başvuru yapmayı planlayan binlerce kişi Başvuru şartları neler? Kadro sayısı ne kadar? öğrenmek istiyor. Peki, 8 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte bekçi alımıyla ilgili merak edilenler…

8 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? ve Başvuru şartları neler? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Mart ayının başlamasıyla, bekçi alımı başvuruları için süreç başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başvuruların Mart ayında başlayacağını duyurmuştu. Bekçi alımında mezuniyet şartı nedir? Başvuru şartları neler? Kadro sayısı ne kadar? merak edilenler arasında. İşte bekçi alımı ile ilgili detaylar…

8 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

8 bin bekçi alımının mart ayında yapılacağının duyurulmasının ardından herhangi bir kesin tarih açıklaması gelmedi. Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.

Bekçi alımında mezuniyet şartı nedir?

Bekçi alımlarında mezuniyet şartı ancak ve ancak 8 bin bekçi alımı ilanı yayınlandığında cevap bulabilir ancak bir önceki 7 bin kişilik bekçi alımında yer alan mezuniyet şartı da fikir verebilir. 1. dönem çarşı ve mahalle bekçileri en az lise veya dengi okullardan mezun olan adaylar arasından alındı. Ancak buna rağmen bekçi yönetmeliğinde aranan mezuniyet şartının en az ilkokul olduğu yazmaktadır. Burada ince bir detay yer alıyor. Mezuniyet ve yaş şartını belirlemek, esnetmek veya değiştirmek içişleri bakanlığının insiyatifindedir. Yani İçişleri Bakanlığı isterse ilkokul mezunları arasından isterse lise mezunları arasından alımlar yapabilir, Bakanlık isterse 35 yaşında isterse 30 yaşında bekçi alımı yapabilir.

En son yapılan bekçi alımları lise mezunları arasından olduğu için 8 bin bekçi alımı da büyük ihtimalle lise mezunları arasında olacaktır.

Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

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