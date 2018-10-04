60 KPSS Puanı ile 10 Bin Polis Alımı! POMEM Başvuru Şartları Neler?

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) yayımlanan polis alım ilanına göre Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından 06 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam (10.000) on bin polis adayı öğrenci alımı yapılacaktır.

POMEM ön başvurular 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başladı. Peki başvuru şartları nelerdir? Ön başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

23. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu çerçevede yer almamaktadır.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu bakımından, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen şartları taşımak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (Siyasi parti üyeliklerinin iptali için üyesi olduğunuz siyasi partinin belirtildiği bir dilekçe ile İl/ilçe Yüksek Seçim Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.)

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar, 01 Ekim 2018 ile 14 Ekim 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını http://www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.

SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Adayların ön başvuru işlemini tamamladıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirtilen Sınav ücreti olan 100 liralık tutarı Halkbank veya Halkbank ATM’lerden Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırmaları gerekmektedir.

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

23. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

- Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

- Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

- Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

- Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

- Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

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