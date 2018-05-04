5 Bin Trafik Polisi Alımı Hakkında Yeni Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan trafik polisleri hakkında önemli açıklamalar geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken alınacak 10 bin polisin 2 bininin trafik polisi olarak çalıştırılacağını söyledi.

Soylu, ulkede teror, uyusturucu ve trafik olmak üzere üç ana can kaybı noktası bulunduğunu belirterek, bu sorunlarda sıfır can kaybı seviyesine ulasmadan "basarılıyız" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Guvenligi Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu dogrultuda gorevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.

Trafik kontrollerini artırdıklarına değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2016'ya gore 2017 yılında trafik ekiplerimizce yapılan kontroller, toplamda yuzde 27,4 oranında arttı. Buna paralel olarak, meydana gelen kaza sayısında ve 100 bin kaza ve arac basına olum oranlarında azalıslar elde edildi. 100 bin araca dusen olum sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek 2017 sonunda ulastıgımız rakam 52'dir. 100 bin nufus basına dusen olum sayısı ise 2008'i 100 olarak kabul edersek 2017 sonu itibarıyla 74'e gerilemistir."

5 BİN TRAFİK POLİSİ ALIMI

Trafik konusundaki uzman personelin başka birimlere geçmemeleri yönünde bilgilendirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Trafik Enstitüsü sayesinde bu konuda onların (trafik polisleri) özgün eğitim almasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde 13 bin polisimiz var şu anda eğitimdeler. Bunlardan 3 bin tanesini trafik için ayıracağız, burada eğiteceğiz, Trafik Daire Başkanlığına alacağız, Başkanlıktan illere göndereceğiz. Yani bir daha oradaki trafik polisi memurumuzu bir taraftan bir tarafa nakledebilme imkanlarını da ortadan kaldıracağız. Bizim, onun yetişmiş, yetkin, tecrübeli haline ihtiyacımız var."

FETÖ ile mücadele için trafik birimlerinden diğer birimlere personel aktardıklarını, yapılacak 10 bin alımdan da 2 bin polisin trafik birimlerinde istihdam edileceğini bildiren Soylu, trafik polislerinin kullanması amacıyla 284 adet yeni motosiklet alımıyla ve bu birimdeki personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla kıyafetlerinde de düzenlemeye gidildiğini vurguladı.

KPSSCAFE AÇIKLAMASI: Bakan Soylu, 2017 yılı sonunda 5 bin trafik polisi alımı yapılacağını söylemişti. Biz de kaleme aldığımız yazılarımızda alımların direk trafik polisi olarak yapılmadığını, mevcut polis memurları arasından yapıldığını kaleme almıştık. Ehliyet ve diğer işlemlerin Nüfus'a devredilmesi ile 13 bin polis asıl görevlerine döndü ve bunlardan 3 bini trafik polisliğine kaydırıldı. Mülakatları devam eden POMEM'de ise alınacak 10 bin polisin 2 bini trafik polisi olarak göreve başlayacak. Bu şekilde 5 bin trafik polisi alımı tamamlnaacak.

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