38 Yaşındaki Kadın Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

Son dakika haberi Tarsus'tan geldi. Edinilen bilgilere göre polis memuru kalp krizi geçirdi.

Alınan son dakika bilgilerine göre, Tarsus'un Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan evinde gece yatmakta olan polis memuru 38 yaşındaki Fatma Uzgun, sabah uyanamadı. Kendisi gibi polis memuru olan kocası tarafından uyandırılmak istenen Fatma Uzgun, seslenmelere ve uyarılara rağmen hiçbir tepki vermedi.

Eşinin hakeketsiz olarak yatmakta olması sonrası paniğe kapılan eşi, hemen durumu salık ekiplerine bildirdi. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptıkları polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Fatma Uzgun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

18 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Fatma Uzgun'un evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Uzgun'un 2013 yılında bu yana da Tarsus Adliyesi'nde görevli olduğu bildirildi.

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