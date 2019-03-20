35000 polis alımı ne zaman yapılacak?

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından 35000 polis alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. 2019 yılı içerisinde alınacak olan 35000 polis için kesinleşen bir tarih olmamakla birlikte kulislerde konuşulanlar ve daha önce yapılan alımlara göre haziran temmuz aylarında başlayacağı yönünde.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU 2018 yılında yaptığı konuşmada, 2019 yılında yapılacak polis alımlarına ilişkin müjdeyi şu sözlerle vermişti:

“Özellikle 15 Temmuz nedeniyle güvenlik ünitelerimizde oluşan tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polisimizi misyona başlattık. Bugün 21. yarıyıl mezunlarımızla beraber bu sene için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Sene sonuna kadar 25 bin 500 karakter daha alım tasarlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de 35 bin yeni talebe alacağız.”

2019 yılı içerisinde, polis olma hayali kuran 35000 gencin hayalleri gerçeğe dönüşmüş olacak ve bu kutsal göreve başlayacaklar.

Peki polis olmanın şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunu olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Şimdi herkes kesin olarak yapılacak son açıklamaları bekliyor.

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