30 bin Polis Alımı Nasıl Yapılacak? İşte Detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada:Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı aracılığı ile 30 bin polis alımı yapılacak. 30 bin polis alımına ilişkin İçişleri Bakanı Soylu polis alımlarının nasıl yapılacağını açıkladı.



Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında Emniyet Genel Müdürlüğü polis alımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu açıklamalarında EGM bünyesinde toplam 30 bin polis alımı yapılacağını ifade etti.

Bakan Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalarının ardından EGM bünyesinde polis alımna ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı dedi. Adaylar bu polis alımlarının nasıl yapılacağını sorguluyor.

.

Peki toplam 30 bin polis alımı nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında polis alımlarının 24. dönem POMEM, 25. Dönem POMEM ve 26. dönem POMEM kapsamında kadın erkek polis memuru alımı şeklinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Peki genel şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA