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3 Bin Komiser Yardımcısı Yedek Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı 2.Yedek Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

3 Bin Komiser Yardımcısı Yedek Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı 2.Yedek Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

18 Aralık 2018 Salı 18:10
3 Bin Komiser Yardımcısı Yedek Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı 2.Yedek Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
 

2018 yılı PAEM giriş sınavları sonucunda yedek aday olarak belirlenen ve 2.Yedek Planlamasında müracaat sırası gelen yedek adayların PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 22.Maddesinin 2.fıkrası gereğince en geç 21/12/2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar planlamaları yapılan Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Müracaat sırası gelmeyen adayların 3.Yedek planlamasını www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.
NOT    * Erkeklerde 221. Yedek adaydan 267. Yedek adaya (267. Yedek aday dahil) kadar müracaat sırası gelmiştir. 
           * Bayanlarda yedek planlaması yapılmamıştır.
Adayların intibak eğitimine;
1.    10 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)
2.    2 Adet Noterden tasdikli Lisans Diploması Fotokopisi ve kazandı belgesi çıktısı
3.    2 Adet Lise Diploma Fotokopisi 
4.    2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon
5.    2 Adet Mavi Gömlek
6.    Düz desensiz tek renk lacivert kravat
7.    Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
8.    Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
9.    Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)
10.  Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)
11.   Yeteri kadar Siyah Çorap
12.   Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
13.   Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik 

Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.
E- Devlet üzerinden istenilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir.
Not: İntibak Eğitiminde ve Sağlık Kurulu Raporu İşlemlerinde Lacivert Pantolon, mavi gömlek, kravat ve siyah ayakkabı giyilecektir. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 22:09
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bin komiser yardımcısı yedek sonuçları açıklandı
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PAEM Komiser Yardımcısı 1. Yedek Sonuçları Açıklandı

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