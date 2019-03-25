Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2500 Kadın Polis Duyurusu Yayınlandı! Güven Masaları Hayata Geçiyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla 24. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı ve 2500 kadın polis alımı yapılacağı açıklandı.

2500 Kadın Polis Duyurusu Yayınlandı! Güven Masaları Hayata Geçiyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla 24. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı ve 2500 kadın polis alımı yapılacağı açıklandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 21:47
2500 Kadın Polis Duyurusu Yayınlandı! Güven Masaları Hayata Geçiyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla 24. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı ve 2500 kadın polis alımı yapılacağı açıklandı.

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından müjdelenen alıma ilişkin olarak resmi duyuru yayınlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yayınlanan duyuru şöyle:

Polis Akademisinden yayımlanan duyuruda ise;

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası”  uygulaması hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
2500 kadın polis duyurusu yayınlandı güven masaları hayata geçiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeynep 9 dakika önce

Önlisans, umutlar hayal oldu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
24. Dönem POMEM Sınav Duyurusu Yayınlandı!
24. Dönem POMEM Sınav Duyurusu Yayınlandı!
Bekçi alımı başvurusunda yeni yerler açıklandı!
Bekçi alımı başvurusunda yeni yerler açıklandı!
Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?
Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim