24.POMEM 10 Bin Polis Alımı Yapılacak! PÖH Alımı Yapılacak mı? Bakan Açıkladı!

Polis olmak isteyen adayların en büyük hayallerinden biri de özel harekat polisi olmaktır. Özel Harekat Polisi olmak isteyen adaylar PÖH alımı yapılacak mı? sorusunun cevabını arıyor. Bu sorunun cevabını geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermişti. İşte detaylar...

2019'DA PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

2019 yılının ilk ayını tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde adayların en çok araştırdığı konulardan biri de 2019 yılında PÖH alımının olup olmayacağıdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda bu soruya şöyle cevap vermişti.

"2019 yılında özel harekat polisi alımı yapacağız. Polis Akademisi Başkanlığı'na, personel ihtiyaç analizi yapılması için talimat verdik. Personel ihtiyaç analizinin tamamlanmasından sonra kadın-erkek özel harekat polisi alımı için ilana çıkılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nda şuan için eğitimlere öncelik verildiği için analiz ve rapor çalışmalarının Mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine hazırlayacağı ihtiyaç analiz raporuna göre de kadın-erkek alım sayısı, kadro dağılımı gibi önemli kriterler belli olacak.

Buna göre 24. POMEM ilanlarının polis memuru alımı için yayımlanacağı tahmin ediliyor.

24. DÖNEMDE 10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK!

24. dönem POMEM alımları en az ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak. 24. dönem POMEM alımları 7 bin 500 lisans 2 bin 500 ön lisans mezunu adaylar arasından yapılması bekleniyor. 24. dönem POMEM polis alımında lisans mezunu 7 bin erkek, 500 kadın, ön lisans mezunu ise 2000 erkek, 500 kadın alımı yapılacağı tahmin ediliyor.