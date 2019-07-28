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24.Dönem POMEM Mülakat Tarihleri ve Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile 24. Dönem POMEM mülakat tarihleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte detaylar...

24.Dönem POMEM Mülakat Tarihleri ve Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile 24. Dönem POMEM mülakat tarihleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte detaylar...

28 Temmuz 2019 Pazar 11:26
24.Dönem POMEM Mülakat Tarihleri ve Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile 24. Dönem POMEM mülakat tarihleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte detaylar...

24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı.

24. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak  Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. 

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.   
Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır. 

LİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

ÖNLİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

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