24 Yıllık Üniformalar Değişti: Polis ve Bekçilere Yeni Kıyafet

Antalya Emniyet Müdürlüğü polis ve bekçilerin yeni üniformalarını dağıttı.

24 yıldır aynı üniforma ile görev yapmakta olan Emniyet Teşkilatında görevli polis ve bekçilere yönelik teknolojik gelişmeler ve iklim koşulları dikkate alınarak yeni tasarım üniformalar geliştirildi. Tasarlanan yeni üniformaların Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatında görevli personel 15 Haziran'dan itibaren yeni tip üniformalar ile görev yapmaya başladı.

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