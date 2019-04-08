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24. Dönem POMEM Başvuru Ekranı Açıldı! Polis Olmak İsteyenlere Müjde!

3000 Kadın Polis alımı için başvuru ekranı açıldı. Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Tüm detayları sizler için derledik!

24. Dönem POMEM Başvuru Ekranı Açıldı! Polis Olmak İsteyenlere Müjde!

3000 Kadın Polis alımı için başvuru ekranı açıldı. Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Tüm detayları sizler için derledik!

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
24. Dönem POMEM Başvuru Ekranı Açıldı! Polis Olmak İsteyenlere Müjde!

Emniyet genel müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlanan ilanla 3000 adet kadn polis alımı yapacağını duyurdu. Başvuru ekranı Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinde (www.pa.edu.tr) şu anda resmen açıldı. Ayrıca başvuru kılavuzunu dikkatlice okumanızda fayda var. bunu göz ardı etmeyiniz. Başvurularınız buradan yapabilirsiniz! Peki kimler başvurabilir? Şartlar neler? Sizler için derledik!

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edecektir. 24. Dönem polis meslek eğitim için POMEM’lere önlisans ve lisans mezunu kadın adaylar başvurabilecektir. Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecektir. Alınacak polis memuru adayı öğrencilerin 2.500 kadın lisans mezunu öğrencilerden, 500’ü kadın önlisans mezunu öğrencilerden oluşacaktır. Ön başvurular 08-22 Nisan 2019 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecektir. 

01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almayan adaylar başvuru yapabilecektir. Adaylarda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az (48,00) ve üzeri puan; önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az (56,00) ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacaktır. 

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak ve eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecektir. 

Son Güncelleme: 08.04.2019 19:28
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