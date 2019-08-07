23.Dönem POMEM sonuçları açıklandı! 2019 Polis Akademisi 25. DÖNEM POMEM PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis memuru alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Peki, 23. dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav sonuçları başarılı olan adamlar hangi kayıt belgelerini götürecek? Polis Akademisi (PA) 23.Dönem POMEM sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

POMEM 23.DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebileceklerdir. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

25. Dönem POMEM 10 bin polis alımı KPSS taban puanı detayları ve PMYO 2 bin 500 polis alımı başvuru şartları!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilama göre, Emniyet Genel Müdürlüğü PMYO’na 2500 polis adayı alımı yapılacak. Yapılan bildiride PMYO’ya alınacak polislerin 2 bin 250’si erkek, 250’si ise bayan olacak. Polis alımı başvuruları 05 Ağustos’ta başlayacak olup 19 Ağustos 2019 tarihinde son bulacaktır. Bakan Soylu 2019 - 25. Dönem POMEM PMYO Polis Alımı hakkında yapılan soruları yanıtladı. Polis Alımı ne zaman yapılacak sorunu yanıtlayan Soylu, 25. dönem POMEM kapsamında ise 10 bin polis alımı yapılacağını ifade ederek; "Geçtiğimiz aylarda 15 bin polis alımı yapıldı, şimdi 3 bin polis için başvuruları aldık, Eylül ayında 10 bin yeni polis alacağız." ifadelerinde bulundu. Bakan Soylu, Polis Alımı yaş şartı, KPSS şartı ve renk körlüğü hakkında ki soruları da yanıtladı. KPSS 60-65 taban puanı ile polis alımı olacak mı? Polis alımında renk körlüğü kaldırılacak mı? 25. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 2019 yılı PMYO başvuru şartları nelerdir? PMYO hangi illerde var? İşte Bakan Soylu'nun 25. Dönem POMEM PMYO Polis Alımı ile ilgili yaptığı açıklamaları ve 05-19 Ağustos PMYO 2 bin 500 polis alımı başvuru şartları ve başvuru adresi…

İçişleri Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı tarafından yaptığı ilana göre, 2 bin 500 polis alımı yapılacak. Emniyet teşkilatında görev alacak polis adayların 2 bin 250’si erkek ve 250’si bayan olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis alınacağı belirtildi.

Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, PMYO’ya 2 bin 500 polis adayı alımından sonra 10 Binpolis alımı daha yapacağını bildirdi. 2019 10 bin polis alımı başvurularının 2019 Eylül ayında başlayacağını işaret ederek polis alımı ile ilgili detaylar verdi. Soylu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

KPSS 60-65 TABAN PUANI İLE POLİS ALIMI

"KPSS Önlisans üzerinden polis alımı yapılmıyordu. Biz bu dönem içerisinde önlisans alımlarını da getirdik. Çünkü; önlisans üzerinden polis almamak büyük bir haksızlıktı. Buraya 70 puan barajını getirdik. Ancak ben 70 puandan daha az alan daha kötü polis olur diyemem. Yine de çok fazla başvuru olduğu için bir eleme kriteri sunmamız gerekiyordu. Bu kriterlerden de 70 puan barajını tercih ettik. Bu 50'ye, 55'e de düşebilir. Ancak böyle bir durumda bizim eleme kriterlerimiz daha uzun süreçleri kapsayacak. Bakın, biz şuanda 4 ayda polis yetiştiriyoruz. Ancak ileride bunu da 6 ay ve sonrasında 8 aya çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla ilerideki günlerde 60-65 dolaylarına düşmesi konusunda değerlendirebiliriz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis alımı yaş şartı hakkında 32 yaş ve diğer yaş şartı düzenlemelerine yönelik açıklamasında; "Şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda bir söz vermiştim ve sözümü yerine getirdim. 31 Aralık'tı bunu 1 Ocak 'a çıkarır mısınız dediler. Biz Ocak'ı getirdik. 1 dönem daha kazanmış oldular. '' dedi.

POLİS ALIMINDA RENK KÖRLÜĞÜ KALDIRILACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM polis alımlarında renk körlüğü hakkında ise; "Polis alımında renk körlüğü meselesi ile ilgili birçok talep geliyor. Bu talepleri arkadaşlarımıza ilettik. Bu konu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımızı yapalım. Yaptıktan sonra bu konu ile ilgili açıklamayı yapacağız." dedi.

25. DÖNEM POMEM PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. dönem POMEM kapsamında ise 10 bin polis alımı yapılacağını ifade ederek; "Geçtiğimiz aylarda 15 bin polis alımı yapıldı, şimdi 3 bin polis için başvuruları aldık, Eylül ayında 10 bin yeni polis alacağız." ifadelerinde bulundu.

Peki 2019 PMYO Polis Alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Tüm detaylar;

İçişleri Bakanlığı Polis alımı için yayımlanan resmi ilam şöyle;

2019 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için (2.250) erkek, (250) kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2019 YILI PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

POLİS ALIMI YAŞ ŞARTI

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Polis bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve besleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) 2019 PMYO polis alımı Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

2019 PMYO, polis alımı başvuru ile ilgili tüm detayları ve gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

PMYO HANGİ İLLERDE VAR?

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu,

Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu,

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu,

Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu,

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu

Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu ( 2000 Kapasiteli Yeni )

Sadece 5 bölgede bulunan Polis Meslek Yüksekokulları meslek eğitim merkezlerinin talep görmesi nedeni ile birçok kişi tarafından tercih edilmemektedir. Eğitim merkezlerine kayıt yaptıran polis adaylarının bu noktada daha avantajlı olduğu da düşünülmektedir.

PMYO 2019 Yılında Sunduğu Formasyon Eğitimi ve Amaçları Nelerdir?

PMYO 2019 yılı itibari ile yalnızca belirli bölgelerde eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. PMYO,emniyet tarafından polis olmaya aday olan öğrenciler için 2 yıllık gelişmiş bir eğitim imkanı sunmaktadır. Polis Meslek Yüksekokullarında verilen eğitim ön lisans düzeyinde olmakta ve öğrencilere ücretsiz; barınma, üniforma, eğitim, yeme içme, sağlık giderleri gibi ayrıca hizmetler sunulmaktadır. Devlet tarafından tamamen karşılıksız olarak yapılan bu eğitim kurumları polislik mesleğinin temellerini öğrencilere tam olarak aktaran önemli okullar arasında yer almaktadır.

Polis Meslek Yüksekokullarının amaçlarına bakıldığında:

Atatürk’ün ilkele ve inkılaplarına bağlı,

Devletin bir bütün olmasını amaç edinen,

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevlerini yerine getiren,

Türk milletinin manevi değerlerini taşıyan, aktaran ve ahlakını sürdüren,

Türk olmanın önemine binaen şeref ve namusa önem veren, koruyan,

Toplum için yararlı çalışmalar yapan,

Aile ve millet sevgisi taşıyan,

Polislik mesleğini yücelten,

Anayasaya sahip çıkan,

Meslek etik ve ahlakına sahip olan,

Bedenini ve aklını bir bütün olarak kullanan,

Polislik mesleğini kanuna uygun olarak yapan,

Her konuda sorumluluk alan kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulları geçtiğimiz yıllarda binlerce kişinin başvuru noktası olmuşken günümüzde polis eğitim merkezlerinin açılması ile ilgi bu kurumlara kaymıştır. Revaçta olarak gösterilen bu kurumlar için meslek yüksekokullarına ilginin azalması mecburi sistem değişikliği olarak algılanarak gerçekleşmiştir.

PMYO 2018 Yılı İtibari ile Hangi İllerden Kaldırılmıştır?

Ülkemizin geneline bakıldığında Polis Meslek Yüksekokulları bölgelere dağılmış durumda olarak görünmektedir. 3 ya da 4 yıl öncesine bakıldığında 29’a varan sayıda bulunan PMYO sayısının 2019 yılı itibari ile 7’ye düştüğü görülmektedir. İllerde bulanan Polis Meslek Yüksek Okullarının sayılarında meydana gelen azalmaların en büyük nedeni okulların Polis Eğitim Merkezlerine dönüştürülmesi olarak gösterilmektedir. PMYO sayılarının azalması ile öğrenci sayılarında da azalmalar ortaya çıkmıştır. Önceki yıllara bakıldığında özellikle 2012 ile 2014 yılı arasında 7000 olarak görülen öğrenci sayıları günümüzde 3000’e kadar düşüş göstermiştir. 2017 yılına bakıldığında ise 7 PMYO’dan toplamda 2833 öğrenci mezun olmuş ve Türk Polis Teşkilatı’nda görev almıştır.

PMYO 2018 yılından önce faaliyet gösteren polis noktaları:

Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu

Aydın Polis Meslek Yüksekokulu

Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu

Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu

Bayburt Polis Meslek Yüksekokulu

Bitlis Polis Meslek Yüksekokulu

Elazığ Zülfü AĞAR Polis Meslek Yüksekokulu

Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu

Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu

Hatay Polis Meslek Yüksekokulu

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu

İstanbul Şükrü BALCI Polis Meslek Yüksekokulu

Rüştü ÜNSAL Polis Meslek Yüksekokulu (İzmir)

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu

Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu

Kemal SERHADLI Polis Meslek Yüksekokulu

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu

Malatya Polis Meslek Yüksekokulu

Niğde Polis Meslek Yüksekokulu

Rize Polis Meslek Yüksekokulu

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu

Siirt Polis Meslek Yüksekokulu

Yozgat Polis Meslek Yüksekokul

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