2373 Öğrenci Polis Memuru Oldu-Yeni Alımlar Yaklaşıyor

Türkiye genelinde bulunan toplamda 5 Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenciler polis memuru olarak mezun oldu.

Lise düzeyinden adayların başvuru yapabildiği PMYO'lara 2016 yılında giren ve 2 yıldır polislik eğitimi gören 2373 kişi, bugün polis memuru olarak bu okullardan mezun oldu. Akademi Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan duyuruda mezun olan polislerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımıza bağlı 5 Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde eğitim gören toplamda 2.373 öğrenci 30 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet törenleri ile Emniyet Teşkilatı ailesine katılmıştır.

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 442 öğrencinin mezun olduğu tören; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz ÇOLAK, il protokolü, öğrencilerin aileleri ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. "

YENİ POLİS ALIMI YAKLAŞIYOR

2018 yılı PMYO polis alımı için geri sayımda son günlere giriliyor. Üniversiteye giriş sınavında alınacak puan ile yapılacak başvuruların Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

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