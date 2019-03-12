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23. Dönem POMEM Sınav Sonuçları Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 23. Dönem POMEM Sonuçları açıklandı. İşte detaylar ve POMEM sonuçları sorgulama ekranı...

23. Dönem POMEM Sınav Sonuçları Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 23. Dönem POMEM Sonuçları açıklandı. İşte detaylar ve POMEM sonuçları sorgulama ekranı...

12 Mart 2019 Salı 23:44
23. Dönem POMEM Sınav Sonuçları Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 23. Dönem POMEM Sonuçları açıklandı. İşte detaylar ve POMEM sonuçları sorgulama ekranı...

23.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 12.03.2019 23:49
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dönem pomem sınav sonuçları açıklandı
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