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23. Dönem POMEM Polislik Başvuruları Başladı!

Polis alımları için ön başvurular başladı. Polis adayları 01 Ekim 2018 ile 14 Ekim 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

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23. Dönem POMEM Polislik Başvuruları Başladı!

Polis alımları için ön başvurular başladı. Polis adayları 01 Ekim 2018 ile 14 Ekim 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:12
23. Dönem POMEM Polislik Başvuruları Başladı!

Polis alımları için ön başvurular başladı. Polis adayları  01 Ekim 2018 ile 14 Ekim 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacak.

POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Önlisans ve Lisans mezunlarının başvuru yapabildiği 10 bin polis alımları için lisans ve önlisans mezunlarıı ayrı ayrı başvurular yapacak. Lisans mezunu olan bir kişi önlisans başvurusu yapamaz, başvuru yapsa bile başvurusu kabul edilmez.

Mezuniyet durumunuza göre yukarıdaki başvuru bağlantılarından birine tıklayınız.

Açılan pencereden e-devlet şifreniz ile birlikte başvuru için giriş yapın. 

Başvuru adımlarına geçmeden önce başvuru ücretini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Başvuru ücretini yatırmadan başvuru aşamasına geçemezsiniz ve aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir hata ile karşılaşırsınız.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 01 Ekim 2018 saat 09:00’dan 14 Ekim 2018 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV  ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: 23. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;nBaşvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.10.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
dönem pomem polislik başvuruları başladı
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