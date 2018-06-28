23. Dönem POMEM (Kadın-Erkek) 10 Bin Polis Alımı KPSS'den Sonra

23. Dönem POMEM Başvuru tarihlerini bekleyen adaylar için geçtiğimiz ay Polis Akademisi Başkanlığı duyuru yayımlamıştı. Yayımlanan duyuruya göre kadın , erkek polis alımı için en az önlisans mezunları başvuru yapabilecek. Başvuru tarihleri 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURUDA NE DENMİŞTİ?

Konuya dair Polis Akademisinden Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti :

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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