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23. Dönem POMEM (Kadın-Erkek) 10 Bin Polis Alımı KPSS'den Sonra

23. Dönem POMEM Başvuru tarihleri netleşti mi? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi www.pa.edu.tr 'den geçtiğimiz ay yapılan duyuruda 23. Dönem POMEM ile ilgili başvuru sürecinin 22 Temmuz'daki KPSS'den sonra ilan edileceği bildirilmişti.

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23. Dönem POMEM (Kadın-Erkek) 10 Bin Polis Alımı KPSS'den Sonra

23. Dönem POMEM Başvuru tarihleri netleşti mi? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi www.pa.edu.tr 'den geçtiğimiz ay yapılan duyuruda 23. Dönem POMEM ile ilgili başvuru sürecinin 22 Temmuz'daki KPSS'den sonra ilan edileceği bildirilmişti.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:01
23. Dönem POMEM (Kadın-Erkek) 10 Bin Polis Alımı KPSS'den Sonra

23. Dönem POMEM Başvuru tarihlerini bekleyen adaylar için geçtiğimiz ay Polis Akademisi Başkanlığı duyuru yayımlamıştı. Yayımlanan duyuruya göre kadın , erkek polis alımı için en az önlisans mezunları başvuru yapabilecek. Başvuru tarihleri 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURUDA NE DENMİŞTİ?

Konuya dair Polis Akademisinden Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti  : 

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar  22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 18:41
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Emrah 3 saat önce

Ön lisans kpss den sonra yapılsın yada kpss puanı düşsün

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Serkan 3 saat önce

Lise mezunu yok mu

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Murat 3 saat önce

En az önlisans mezunu diyor ama lisans KPSS sınavından sonra yaziyor

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Samet 3 saat önce

Hani pöh alımları yalan oldu yine

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Eda 3 saat önce

On lisans kpss den sonra yapılsın alım

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Bekir 2 saat önce

Ya Allah askina yası esnrtmrleri lazim olmuyor cidden bskn ben 28 yasindaym gidemedm var mi boyle bir sey PÖH 30 yaptilar 1Ocak esasda alindi ama POMEM PAEM de bdklentilerimiz halen devsm ediyor simdi 3600 ek gosterge polislerimize grleck geldimi hepsi emdkli olmak icin kosarlar yası esnetlmesi lazim

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Mehmet 2 saat önce

Umarım bu sefer kpss önlisans puanı 60 tır başka birşey de demiyorum

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Ahmet 2 saat önce

Yaş sınırı kalksın

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