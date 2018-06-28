23. Dönem POMEM (Kadın-Erkek) 10 Bin Polis Alımı KPSS'den Sonra

23. Dönem POMEM Başvuru tarihlerini bekleyen adaylar için geçtiğimiz ay Polis Akademisi Başkanlığı duyuru yayımlamıştı. Yayımlanan duyuruya göre kadın , erkek polis alımı için en az önlisans mezunları başvuru yapabilecek. Başvuru tarihleri 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek KPSS'den sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURUDA NE DENMİŞTİ?
Konuya dair Polis Akademisinden Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti :
Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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Ön lisans kpss den sonra yapılsın yada kpss puanı düşsün
Lise mezunu yok mu
En az önlisans mezunu diyor ama lisans KPSS sınavından sonra yaziyor
Hani pöh alımları yalan oldu yine
On lisans kpss den sonra yapılsın alım
Ya Allah askina yası esnrtmrleri lazim olmuyor cidden bskn ben 28 yasindaym gidemedm var mi boyle bir sey PÖH 30 yaptilar 1Ocak esasda alindi ama POMEM PAEM de bdklentilerimiz halen devsm ediyor simdi 3600 ek gosterge polislerimize grleck geldimi hepsi emdkli olmak icin kosarlar yası esnetlmesi lazim
Umarım bu sefer kpss önlisans puanı 60 tır başka birşey de demiyorum
Yaş sınırı kalksın