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23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bugün 2018 Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavı duyurusu yayımlandı. En az lise ve dengi okullardan mezun olan 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar belli oldu.

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23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bugün 2018 Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavı duyurusu yayımlandı. En az lise ve dengi okullardan mezun olan 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar belli oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:23
23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bugün 2018 Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavı duyurusu yayımlandı. En az lise ve dengi okullardan mezun olan 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar belli oldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yakın zaman içerisinde 23. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor. Bilindiği üzere Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz aylarda yayımlanan 23. Dönem POMEM duyuru detaylarında polis alımları için ayrılan kontenjanın 10000 olduğu belirtilmişti. Başvuru ve diğer detaylar ile ilgili bilgilendirmenin 2018 KPSS Lisans sınavından sonra yapılacağı açıklanmıştı.

2018 Polis Meslek Yüksek Okulu polis alım duyurusunun yayımlanmasından sonra adayların gözü-kulağı 23. Dönem POMEM duyurularına çevrildi. Özellikle twitter ve facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden yaş sınırı ve KPSS puanlarının esnetilmesiyle ilgili çeşitli kampanyalar ve hashtag çalışmaları yapılıyor. İktidarın bu konuda herhangi bir çalışma yaptığı da kesinleşmiş değil ancak 100 günlük icraat planından emniyet personeli alımları ile ilgili ön bilgiler verillmişti. 23. Dönem POMEM için başvuru şartlarının önceki dönemlerdeki şartların geçerli olması bekleniyor. 23. Dönem POMEM'e en az önlisans mezunları başvuru yapabilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılmış olmak şartı aranacak.

23.DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan 23. Dönem POMEM polis alımlarının yapılacağı tarihi açıkladı. Doç.Dr. Ufuk Ayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 23. Dönem POMEM alımlarının Temmuz ya da Ağustos gibi yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

23. Dönem POMEM ile ilgili diğer detaylar ve başvuru tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın (pa.edu.tr) resmi internet sitesi üzerinden ilerleyen günlerde açıklanacak. 23. Dönem POMEM İlanı yayımlandığı zaman siz değerli takipçilerimize KPSSCAFE olarak İOS ve ANDROİD uygulamaları üzerinden bildirimde bulunacağız. Uygulamalarımızı cep telefonlarınıza indirerek güncel personel alımı duyurularını, ekonomi ve gündem haberlerinden ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.08.2018 19:22
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Pomem Alımları23.Dönem Pomem Alımları
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Gülay 33 dakika önce

Lütfen polislik alımı için 2018 ön lisans kpss sınavı sonuçlarıda beklensin

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