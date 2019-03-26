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23. Dönem POMEM 1. Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı yeni bir duyuru yayımladı ve 23. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçlarına açıklandı.

23. Dönem POMEM 1. Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı yeni bir duyuru yayımladı ve 23. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçlarına açıklandı.

26 Mart 2019 Salı 16:44
23. Dönem POMEM 1. Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı yeni bir duyuru yayımladı ve 23. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçlarına açıklandı.

İşte o açıklama:

"23. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 23. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 7 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır. 

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. 
Tüm adaylara ilanen duyurulur."

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