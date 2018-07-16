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22. Dönem POMEM Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

22. dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor. POMEM 10 bin polis alımı sonuçları açıklanma zamanı belli oldu mu? 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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22. Dönem POMEM Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

22. dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor. POMEM 10 bin polis alımı sonuçları açıklanma zamanı belli oldu mu? 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
22. Dönem POMEM Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..

22. dönem POMEM sonuçları merakla bekleniyor. Onbinlerce adayın katıldığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis adayı öğrenci alımı sürecinde sözlü sınavlar ve diğer aşamalar tamamlandı. Şimdi adaylar mülakat sonuçlarını bekliyor. Polis Akademisi tarafından açıklanacak sonuçların ne zaman duyurulacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

22. dönem POMEM için başvurular 30 Mart 2018 tarihinde sona ermişti. Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı süreçte seçme sınavları ve mülakatlar da tamamlandı. Tüm aşamaları geçen adaylar artık mülakat sonuçlarını beklemeye başladı. Adayların talebi, bu bekleyişin en kısa sürede bitmesi ve sonuçların açıklanması olarak dile getiriliyor.

Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan sonuçların açıklanma zamanına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu’nun sonuçlar için 20 Temmuz’dan sonrasını işaret ettiği gibi iddialar bulunuyor. Bu iddiaları resmi açıklama olmadan doğru kabul etmek doğru olmaz.

21. döneme bakıldığı zaman mülakatların 10 Şubat’ta bittiği görülüyor. Mülakat bittikten 15 gün sonra, 25 Şubat’ta ise sonuçlar açıklanmıştı. Daha önceki alımlarda ise en geç açıklama tarihinin 1 ay olduğu görülüyor. Sonuçların 21. dönemle paralel şekilde, yaklaşık 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 22. dönem mülakatların 30 Haziran’da bittiğini de adaylara hatırlatmakta fayda var.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
dönem pomem sonuçları geri sayım başladı
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Ismail 24 dakika önce

Gene bi dunya para alip eleyecekeler

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