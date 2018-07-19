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22. Dönem POMEM Polis Alımı İçin Planlanan Öğrenci Sayısı Belli Oldu!..

İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aday sayısını tayin eden POMEM polis alım planlama tablosu 22. dönem POMEM polis alımı planlaması içinde yayımlandı. POMEM müdürlüklerine yapılacak polis alımı için planlama tablosunun detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

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22. Dönem POMEM Polis Alımı İçin Planlanan Öğrenci Sayısı Belli Oldu!..

İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aday sayısını tayin eden POMEM polis alım planlama tablosu 22. dönem POMEM polis alımı planlaması içinde yayımlandı. POMEM müdürlüklerine yapılacak polis alımı için planlama tablosunun detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:28
22. Dönem POMEM Polis Alımı İçin Planlanan Öğrenci Sayısı Belli Oldu!..

İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aday sayısını tayin eden POMEM polis alım planlama tablosu 22. dönem POMEM polis alımı planlaması içinde yayımlandı. POMEM müdürlüklerine yapılacak polis alımı için planlama tablosunun detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

22. Dönem POMEM planlaması ve alınacak polis aday sayısı belli oldu. 

Yapılacak 10 bin polis alımı için planlama tablosuda şekillendi ve ortaya çıktı. 22. dönem POMEM için Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlanan öğrenci sayısını gösteren planlama tablosunda, hangi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kaç erkek ve kaç kadın polis adayı öğrenci alınacağı açıklandı.

  • A. Gaffar Okkan POMEM 700 erkek,
  • Afyon Kara Hisar POMEM 450 erkek,
  • Aksaray Şehit Önder Güzel POMEM 400 erkek ve 300 kadın,
  • Arnavutköy POMEM 300 erkek ve 300 kadın,
  • Aydın POMEM 500 erkek, Bilecik POMEM 400 erkek,
  • Bitlis POMEM 350 erkek, Bursa POMEM 400 erkek,
  • Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz POMEM 1000 erkek,
  • Erzurum POMEM erkek adaya eğitim verecek.
  • Gaziantep POMEM 350 erkek,
  • Hatay POMEM 500 erkek,
  • Karaman POMEM 350 erkek,
  • Kayseri POMEM 500 erkek,
  • Kemal Serhadlı POMEM 400 erkek,
  • Konya Ereğli POMEM 400 erkek,
  • Malatya POMEM 400 erkek,
  • Rize POMEM 500 erkek,
  • Trabzon POMEM 350 erkek,
  • Yozgat POMEM 400 erkek ve 400 kadın

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PomemPomem Alımları
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Büşra 5 saat önce

Sadece 1000 bayan mi alınacak??

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Ali 5 saat önce

Açıklansın artık şu sonuçlar da önümüze bakalım ya. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun merakla bekliyoruz

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Hayri abi 4 saat önce

Travestilerden alım yapılsın artık sırtımızı devlete yaslamak istiyoruz

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Betül 3 saat önce

Bayanlarda boyu 1.60 yapsınlar lütfennn

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Dogru ya dogru 1 saat önce

Baska bi hukumet gelir bunlari polislikten atar hayatinin ortasinda mal gibi kalir hic bir isede giremez yas gecmis ticaret esnaflikta yapamaz.valla siz siz olun hukumete dayali meslekler edinmeyin.hatta memuriyeti bile dusunmeyin.

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