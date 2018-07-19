22. Dönem POMEM Polis Alımı İçin Planlanan Öğrenci Sayısı Belli Oldu!..

İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aday sayısını tayin eden POMEM polis alım planlama tablosu 22. dönem POMEM polis alımı planlaması içinde yayımlandı. POMEM müdürlüklerine yapılacak polis alımı için planlama tablosunun detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

22. Dönem POMEM planlaması ve alınacak polis aday sayısı belli oldu.

Yapılacak 10 bin polis alımı için planlama tablosuda şekillendi ve ortaya çıktı. 22. dönem POMEM için Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlanan öğrenci sayısını gösteren planlama tablosunda, hangi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kaç erkek ve kaç kadın polis adayı öğrenci alınacağı açıklandı.