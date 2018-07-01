22. Dönem POMEM Mülakatları Sona Erdi-Peki Sonuçlar ve Yeni Polis Alımı Ne Zaman?

22. dönem POMEM 10 bin polis alımı sözlü mülakatları sona erdi.

Polis akademisi Başkanlığı koordinesinde 19 Haziran günü başlatılan 22. dönem POMEM 10 bin polis memur ualımı sözlü mülakatlarına on binden fazla aday girdi. POMEM Müdürlüklerinde, Polis Akademisi tarafından oluşturulan komisyonca yapılan sözlü mülakatlar önceki gün sona erdi. Sözlü müalakatların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması beklenmeye başladı. Mülakatlara giren ve yeni dönem POMEM alımını bekleyen adaylar sözlü mülakat sonucunun ne zaman açıklanacağını ve eğitimlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizi kaleme aldık.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI

Haziran sonu ile biten sözlü mülakatların sonuçları Polis Akademisi resmi sayfasında duyurulacak. Sonuçların açıklama tarihi belli değil. Ancak sonuçların Temmuz ayı sonuna doğru ya da Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

YENİ POMEM ALIMI

Sözlü mülakatların açıklanma tarihi, yeni POMEM alımını bekleyen adayları da yakından ilgilendiriyor. Sonuçların açıklanması ve eğitimlerin başlaması ile yeni POMEM alımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni POMEM alımının Lisans KPSS'den sonra olacağını söyledi. Bu açıklamaya bakıldığında yeni POMEM duyurusunun Ağustos'ta gelmesi bekleniyor.

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