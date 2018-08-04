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22. Dönem POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 22. dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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22. Dönem POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 22. dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:55
22. Dönem POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 22. dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Akademi'den yapılan resmi duyuruda şu açıklamalara yer verildi:

22.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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Asıl olarak kazanan adaylar için şu duyuru yapıldı.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLANAN ADAYLARIN DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon v.b iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

* Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır.

* POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27 Ağustos 2018 günü      saat: 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

* Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.)

            * Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

Başarılı Adayların Planlandıkları POMEM Müdürlüklerine Kayıtları İçin İstenen Belgeler

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)  

Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

2- Askerlik Durum Belgesi

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 04.08.2018 16:15
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