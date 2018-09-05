22. Dönem POMEM 1. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 22. Dönem POMEM 1. Yedek Aday sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

22. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 22. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu 17 kadın, ön lisans mezunu 103 erkek, ön lisans mezunu 3 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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