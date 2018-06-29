21. Dönem POMEM Sınavları için Geri Sayım Sona Eriyor

21. Dönem POMEM Eğitim Sonu sınavları için geri sayım sona eriyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan duyuruda eğitim sonu sınavlarının 13-14-16 Temmuz 2018 tarihlerinde polis adayı öğrencilerin eğitim gördükleri POMEM'lerde yapılacağı bildirilmişti. Sınav ile ilgili gelişmeleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Polis Akademisi Başkanlığı duyurusunda ne denmişti?

3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği, 21.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

13-14-16 Temmuz 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

YENİ ALIMLAR

23. Dönem POMEM Alımları için tarih netleşti mi? Polis Akademisi Başkanlığı yeni dönem POMEM alımları için KPSS'yi işaret etmişti. Akademiden yapılan bilgilendirmede ilgili alımlar için 10 bin kontenjan ayrıldığı belirtilirken, detaylı bilgilendirmenin 22 Temmuz'dan sonraki tarihlerde pa.edu.tr adresinden yapılacağı vurgulanmıştı.

23. Dönem ile İlgili Son Duyuruda şu ifadeler yer almıştı :

3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği, 21.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

13-14-16 Temmuz 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

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