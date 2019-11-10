2020 Bekçilik Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 2020' Bekçi Alımında Kadın Bekçi Detayı

Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan yönetmlik değişiklileri ile bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikler ile 2020 yılında alınacak bekçi başvuru şartları da netleşmiş oldu. Henüz 2020 yılında alınacak bekçi sayısı belli olmamakla birlikte 2020 yılı bekçi ilanının ne zaman yayınlanacağı da henüz belli değil. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bekçi alım başvuru şartları arasında kadın bekçi adaylarını da yakından ilgilendiren bir değişiklik bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ve başvuru değişiklikleri, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da duyuru olarak yayınlandı.

Bekçilik başvurusunda istenen evraklar listesi incelendiğinde kadın bekçi detayı göze çarpıyor.

Bekçilik başvurusunda istenen evraklar arasında "Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge" ibaresinin eklenmesi kadın bekçi alımının önünü açmış bulunuyor.

EGM'DEN KADIN BEKÇİ AÇIKLAMASI

KPSS Cafe olarak daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kadın Bekçi Açıklaması başlıklı bir haber yayınlamıştık.

"Bekçi olmak isteyen kadınlar kadın bekçi olur mu?, kadın bekçi alımı var mı? gibi soruların cevaplarını arıyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden kadın bekçi konusuna Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte kadın bekçi açıklaması ve detayları..." ifadelerine yer vermiştik.

Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Biber de Türkiye'de destekleyici polisliğin işleyişi ve yasal yapısı hakkında bilgi vererek, "Çarşı ve mahalle bekçileri emniyet teşkilatımız bünyesinde görev yapar, özellikle geceleri yaya devriye olarak görevlerini ifa eder. Suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin etkin şekilde yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması için görev yapar." ifadesini kullandı.

Bekçilerin 2016 yılı haziran itibarıyla öncelikli olarak 6 ilde göreve başladığını dile getiren Biber, bu illerin İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olduğunu söyledi.

Biber, bu yılın mart ayından itibaren bekçilik sisteminin 81 ilde aktif hale getirildiğine dikkati çekerek, "Halen ülkemizde 21 bin 241 erkek, 70'i kadın olmak üzere 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Biber, kadın bekçilerin 65'inin polis merkezlerinde görev yaptığı aktardı.

2020 BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

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