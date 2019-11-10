Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!

2020 Bekçilik Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 2020' Bekçi Alımında Kadın Bekçi Detayı

Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan yönetmlik değişiklileri ile bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikler ile 2020 yılında alınacak bekçi başvuru şartları da netleşmiş oldu. Henüz 2020 yılında alınacak bekçi sayısı belli olmamakla birlikte 2020 yılı bekçi ilanının ne zaman yayınlanacağı da henüz belli değil. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bekçi alım başvuru şartları arasında kadın bekçi adaylarını da yakından ilgilendiren bir değişiklik bulunuyor.

2020 Bekçilik Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 2020' Bekçi Alımında Kadın Bekçi Detayı

Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan yönetmlik değişiklileri ile bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikler ile 2020 yılında alınacak bekçi başvuru şartları da netleşmiş oldu. Henüz 2020 yılında alınacak bekçi sayısı belli olmamakla birlikte 2020 yılı bekçi ilanının ne zaman yayınlanacağı da henüz belli değil. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bekçi alım başvuru şartları arasında kadın bekçi adaylarını da yakından ilgilendiren bir değişiklik bulunuyor.

10 Kasım 2019 Pazar 13:20
2020 Bekçilik Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 2020' Bekçi Alımında Kadın Bekçi Detayı

Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan yönetmlik değişiklileri ile bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikler ile 2020 yılında alınacak bekçi başvuru şartları da netleşmiş oldu. Henüz 2020 yılında alınacak bekçi sayısı belli olmamakla birlikte 2020 yılı bekçi ilanının ne zaman yayınlanacağı da  henüz belli değil. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bekçi alım başvuru şartları arasında kadın bekçi adaylarını da yakından ilgilendiren bir değişiklik bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ve başvuru değişiklikleri, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da duyuru olarak yayınlandı.

Bekçilik başvurusunda istenen evraklar listesi incelendiğinde kadın bekçi detayı göze çarpıyor.

Bekçilik başvurusunda istenen evraklar arasında "Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge" ibaresinin eklenmesi kadın bekçi alımının önünü açmış bulunuyor.

EGM'DEN KADIN BEKÇİ AÇIKLAMASI

KPSS Cafe olarak daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kadın Bekçi Açıklaması başlıklı bir haber yayınlamıştık.

"Bekçi olmak isteyen kadınlar kadın bekçi olur mu?, kadın bekçi alımı var mı? gibi soruların cevaplarını arıyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden kadın bekçi konusuna Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte kadın bekçi açıklaması ve detayları..." ifadelerine yer vermiştik.

Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Biber de Türkiye'de destekleyici polisliğin işleyişi ve yasal yapısı hakkında bilgi vererek, "Çarşı ve mahalle bekçileri emniyet teşkilatımız bünyesinde görev yapar, özellikle geceleri yaya devriye olarak görevlerini ifa eder. Suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin etkin şekilde yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması için görev yapar." ifadesini kullandı.

Bekçilerin 2016 yılı haziran itibarıyla öncelikli olarak 6 ilde göreve başladığını dile getiren Biber, bu illerin İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olduğunu söyledi.

Biber, bu yılın mart ayından itibaren bekçilik sisteminin 81 ilde aktif hale getirildiğine dikkati çekerek, "Halen ülkemizde 21 bin 241 erkek, 70'i kadın olmak üzere 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Biber, kadın bekçilerin 65'inin polis merkezlerinde görev yaptığı aktardı.

2020 BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kadın Bekçi Olur mu? EGM'den Kadın Bekçi Açıklaması!
Kadın Bekçi Olur mu? EGM'den Kadın Bekçi Açıklaması!
Son Güncelleme: 10.11.2019 14:00
Anahtar Kelimeler:
2020 bekçilik alımı başvuru şartları nelerdir 2020 bekçi alımında kadın bekçi detayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lise Mezunu Polis Nasıl Olunur? Lise Mezunu Polis Alımı? Lise Mezunu Polis Olmak İçin 2 Yöntem!
Lise Mezunu Polis Nasıl Olunur? Lise Mezunu Polis Alımı? Lise Mezunu Polis Olmak İçin 2 Yöntem!
Polis, komiser maaşı ne kadar? 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...
Polis, komiser maaşı ne kadar? 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...
Polis Akademisi'nden Flaş PÖH Duyurusu! Sınav Giriş Yerleri ve Parkur Açıklandı!
Polis Akademisi'nden Flaş PÖH Duyurusu! Sınav Giriş Yerleri ve Parkur Açıklandı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim