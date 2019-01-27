2019'da 35 Bin Polis Alınacak! İşte Başvuru Şartları!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılı sonunda 81 ilin Emniyet Müdürlüklerinden personel ihtiyaçlarını bildirmeleri istendi. İl Müdürlüklerinden toplanan personel ihtiyaç talepleri Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildi. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan polis alım planlaması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında da onaylanarak kesinleşti. Sonuç itibari ile 2019 yılı içerisinde 35 bin polis alınacak. Peki Polis olma şartları nelerdir? Polis alım ilanları ne zaman yayımlanacak?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU BEKLENİYOR!

Polis alımları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilana çıkılması gerekiyor. İlgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından tüm onaylar ile izinler alındığı için top Polis Akademisi Başkanlığı'nda diyebiliriz. Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak ilanı bekliyor.

2019 POLİS ALIM İLANI ZAMAN YAYIMLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı POMEM'lerin durumuna göre ilanlara çıkmaktadır. Şuan birçok POMEM'de 1. dönem bekçilerin eğitimleri sürüyor. 8 Mart 2019 tarihine kadar Bekçilerin eğitimleri devam edecek. POMEM'lerin durumuna göre yeni polis alımları için ilan yayımlanacak. Ancak henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

2019 POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM BAŞVURULARINDA KPSS PUANI KAÇ OLMALI?

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA