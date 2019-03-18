Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2019/2 Bekçi Alım Duyurusu Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınanan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusunda Ankara ve İstanbul İlçelerine bekçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

2019/2 Bekçi Alım Duyurusu Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınanan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusunda Ankara ve İstanbul İlçelerine bekçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

18 Mart 2019 Pazartesi 07:36
2019/2 Bekçi Alım Duyurusu Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınanan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusunda Ankara ve İstanbul İlçelerine bekçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan duyuru şöyle;

Sadece Ankara ve İstanbul illerimiz için aşağıda bulunan ilçelere 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)    En az 167 cm boyunda olmak,
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e)    Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Çatalca

Akalan

1

20

Çatalca

İzzettin

1

2

Çatalca

Atatürk

1

21

Çatalca

Kabakça

1

3

Çatalca

Aydınlar

1

22

Çatalca

Kalfa

1

4

Çatalca

Bahşayiş

1

23

Çatalca

Karacaköy

1

5

Çatalca

Başak

1

24

Çatalca

Karamandere

1

6

Çatalca

Belgrad

1

25

Çatalca

Kestanelik

1

7

Çatalca

Celepköy

1

26

Çatalca

Kızılcaali

1

8

Çatalca

Çakıl

1

27

Çatalca

Muratbey

1

9

Çatalca

Çanakça

1

28

Çatalca

Nakkaş

1

10

Çatalca

Çiftlikköy

1

29

Çatalca

Oklalı

1

11

Çatalca

Dağyenice

1

30

Çatalca

Örcünlü

1

12

Çatalca

Elbasan

1

31

Çatalca

Örencik

1

13

Çatalca

Fatih

1

32

Çatalca

Ormanlı

1

14

Çatalca

Gökçeali

1

33

Çatalca

Ovayenice

1

15

Çatalca

Gümüşpınar

1

34

Çatalca

Subaşı

1

16

Çatalca

Hallaçlı

1

35

Çatalca

Yalıköy

1

17

Çatalca

Hisarbeyli

1

36

Çatalca

Yaylacık

1

18

Çatalca

İhsaniye

1

37

Çatalca

Yazlık

1

19

Çatalca

İnceğiz

1

TOPLAM

37

ANKARA İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Akyurt

Kozayağı

1

1

72

Kalecik

Alibeyli

1

3

2

Ayaş

Akkaya

1

12

73

Kılçak

1

3

Bayram

1

74

Samanlık

1

4

Evci

1

75

Kızılcahamam

Akdoğan

1

17

5

Feruz

1

76

Beşkonak

1

6

Ilıca

2

77

Ciğirler

1

7

İlhanköy

1

78

Çeştepe

1

8

Ortabereket

2

79

Eğerlidere

1

9

Pınaryaka

1

80

Esenler

1

10

Uğurçayırı

1

81

Güvem

1

11

Yağmurdede

1

82

İğdir

1

12

Bala

Belçarşak

1

9

83

Karacaören

1

13

Beynam

2

84

Kızılcaören

1

14

Ergin

1

85

Pazar

1

15

Karahamzalı

1

86

Taşlıca

1

16

Keklicek

1

87

Uğurlu

1

17

Sırapınar

1

88

Üçbaş

1

18

Şehriban

1

89

Üyücek

1

19

Yeniyapanşeyhli

1

90

Yukarıçanlı

1

20

Beypazarı

Dibecik

1

9

91

Yukarıkaraören

1

21

Gürsöğüt

1

92

Polatlı

Babayakup

1

49

22

Hırkatepe

1

93

Basri

2

23

Kızılcasöğüt

1

94

Beylikköprü

2

24

Macun

1

95

Çekirdeksiz

1

25

Oymaağaç

1

96

Eskikarşak

1

26

Saray

1

97

Eskiköşeler

1

27

Sekli

1

98

Eskipolatlı

1

28

Tahir

1

99

Gedikli

1

29

Çamlıdere

Alakoç

1

4

100

Gümüşyaka

1

30

Dörtkonak

1

101

Hacıtuğrul

1

31

Pelitçik

1

102

Ilıca

1

32

Tatlak

1

103

İğciler

2

33

Çubuk

Çatokcular

1

15

104

İnler

1

34

Çitköy

1

105

Karahamzalı

2

35

Dağkalafat

1

106

Karailyas

1

36

Eğriekin

1

107

Karapınar

1

37

Karadana

1

108

Kargalı

2

38

Kışlacık

1

109

Kuşcu

2

39

Mahmutoğlan

1

110

Macun

1

40

Meşeli

1

111

Müslüm

1

41

Mutlu

1

112

Oğuzlar

1

42

Oyumiğde

1

113

Olukpınar

1

43

Sığırlıhacı

1

114

Ömerler

1

44

Susuz

1

115

Özyurt

1

45

Yıldırımelören

1

116

Poyraz

1

46

Yılmazköy

1

117

Sakarya

1

47

Yukarıemirler

1

118

Sarıhalil

1

48

Elmadağ

Edige

1

2

119

Sarıoba

2

49

Karacahasan

1

120

Sazlar

1

50

Gölbaşı

Çimşit

1

4

121

Şabanözü

2

51

Emirler

2

122

Şeyhali

1

52

Karacaören

1

123

Şıhahmetli

1

53

Güdül

Adalıkuzu

1

9

124

Tatlıkuyu

1

54

Boyalı

1

125

Türkkarsak

1

55

Çukurören

1

126

Türktaciri

1

56

Garipçe

1

127

Uzunbey

1

57

Kamanlar

1

128

Üçpınar

1

58

Karacaören

1

129

Yenice

1

59

Salihler

1

130

Yenidoğan

1

60

Tahtacıörencik

1

131

Yenimehmetli

1

61

Taşören

1

132

Yüzükbaşı

1

62

Haymana

Altıpınar

1

4

133

Şereflikoçhisar

Acıkuyu

1

6

63

Bahçecik

1

134

Akın

1

64

Culuk

1

135

Hacıbektaşlı

1

65

Sarıgöl

1

136

Hamzalı

1

66

Kahramankazan

Ciğir

1

6

137

Karandere

1

67

Güvenç

1

138

Şekerköy

1

68

Kılıçlar

1

TOPLAM

150

69

Kınık

1

70

Örencik

1

71

Soğucak

1
Anahtar Kelimeler:
2019 bekçi alım duyurusu yayınlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçi Başvuruları Başladı!İşte Başvuru Ekranı
Bekçi Başvuruları Başladı!İşte Başvuru Ekranı
Polis Akademisi'nden 81 İl İçin Bekçi Duyurusu
Polis Akademisi'nden 81 İl İçin Bekçi Duyurusu
Bekçi Sınav Ücreti Ne Kadar?
Bekçi Sınav Ücreti Ne Kadar?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim