2019 PÖH Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Polis Özel Harekat (PÖH) alımı en son 19. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında 10 bin kişilik öğrenci alınarak yapıldı. PÖH olmak isteyenlerin büyük bir merakla araştırdığı PÖH alımları ile ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerini devam ettiren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açık olduğu tespit edilen kadrolar için polis alımlaı gerçekleştirmektedir. Polis alımı ilanları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmakta, Devlet Personel Başkanlığı tarafından planlanmakta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayından sonra Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyurulmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda Polis Akademisi Başkanlığı 23. dönem POMEM'e 10 bin polis alımı için ilana çıkmıştı.

2019 Yılı PÖH Alımları

PÖH (Polis Özel Harekat) alımları ile ilgili bir çok kaynaktan bir çok söylem ve haber görmüş olabilirsiniz. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor. 2019 yılında PÖH alımları yapılıp yapılmayacağı maalesef belirsizliğini koruyor. Türkiye'nin her yerinden vatansever gençler yeni PÖH alımı bekliyor.

Adaylar alımların lise mezuniyetine göre yapılmasını talep ediyor. Ancak böyle bir personel alımı PÖH tarihinde ilk kez yapılmıştı ve devamında yapılmayacağı tahmin ediliyor. 24. dönemde de PÖH alımların olmayacağı ve meslek içinden alımların gerçekleştirileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan PÖH ihtiyacı 10 bin 700 olarak belirtilmişti.

PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Şuan için bu 10 bin 700 PÖH alımı ile ilgili net bir tarih söz konusu değil ancak gelişmeleri takip etmek, PÖH alımı ile ilgili net bir tarih açıklandığında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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