2019 PÖH Alımı Duyurusu Yayımlandı !

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından PÖH alımına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda resmen PÖH alımı yapılacağı ifade edildi. Ancak PÖH alımının açıktan atama ile değil polis memuruları arasından gönüllüğe esas olarak alınacağı ifade edildi.

PÖH DUYURUSU YAYIMLANDI

Konu ile ilgili olarak daha önce düzenlenen Temel Özel Harekat Kursunu biritip özel harekat birimlerinde göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı branştan çıkarılmış olan adayların bu alıma başvuru yapamayacağı ifade edildi.

Polis memurları arasında PÖH alımı yapılacağı ifade edilirken, lise ön lisans veya lisans mezunu alımı değil sadece polis kadrolarından alım yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen polis memurları bağlı bulundukları emniyet aracılığı ile başvurularını yapacak ve evrak teslimi yapacaklardır.

2019 PÖH ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

Polis memurları arasından PÖH alımı içi adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Öncelikle adayların gönüllü olması gerekmektedir. Gönüllü olan adayların şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

Hakkında devam eden adli ve idari bir soruşturması olmamak,

Daha önce açılmış olan Temel Özel Harekat Kursundan idarece kabul edilebilir bir mazereti olmadan kendi isteğiyle ayrılmamış olmak,

Daha önce açılmış olan Temel Özel Harekat Kursundan eğitici personel raporu ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Daha önce açılmış olan Temel Özel Harekat Kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Polis Memuru rütbesindeki diğer personel için 30 yaşından gün almamış olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesindeki personel için 30 yaşından gün almamış olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Baş komiser rütbesindeki personel için 33 yaşından gün almamış olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Emniyet Amiri rütbesindeki personel için 36 yaşından gün almamış olmak,

Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

Son üç yıllık performans değerlendirme puan ortalaması "çok iyi" olmak