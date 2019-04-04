Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2019 PÖH Alımı Duyurusu Yayımlandı !

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bir duyuru yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan Polis Özel Harekat (PÖH) alımı duyurusunda genel şartlar belirtildi. İşte detaylar...

2019 PÖH Alımı Duyurusu Yayımlandı !

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bir duyuru yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan Polis Özel Harekat (PÖH) alımı duyurusunda genel şartlar belirtildi. İşte detaylar...

04 Nisan 2019 Perşembe 14:36
2019 PÖH Alımı Duyurusu Yayımlandı !

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından PÖH alımına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda resmen PÖH alımı yapılacağı ifade edildi. Ancak PÖH alımının açıktan atama ile değil polis memuruları arasından gönüllüğe esas olarak alınacağı ifade edildi. 

PÖH DUYURUSU YAYIMLANDI

Konu ile ilgili olarak daha önce düzenlenen Temel Özel Harekat Kursunu biritip özel harekat birimlerinde göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı branştan çıkarılmış olan adayların bu alıma başvuru yapamayacağı ifade edildi. 

Polis memurları arasında PÖH alımı yapılacağı ifade edilirken, lise ön lisans veya lisans mezunu alımı değil sadece polis kadrolarından alım yapılacaktır. 

Başvuru yapmak isteyen polis memurları bağlı bulundukları emniyet aracılığı ile başvurularını yapacak ve evrak teslimi yapacaklardır.

2019 PÖH ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

Polis memurları arasından PÖH alımı içi adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Öncelikle adayların gönüllü olması gerekmektedir. Gönüllü olan adayların şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

Hakkında devam eden adli ve idari bir soruşturması olmamak,

Daha önce açılmış olan Temel Özel Harekat Kursundan idarece kabul edilebilir bir mazereti olmadan kendi isteğiyle ayrılmamış olmak,

Daha önce açılmış olan Temel Özel Harekat Kursundan eğitici personel raporu ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Daha önce açılmış olan Temel Özel Harekat Kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Polis Memuru rütbesindeki diğer personel için 30 yaşından gün almamış olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesindeki personel için 30 yaşından gün almamış olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Baş komiser rütbesindeki personel için 33 yaşından gün almamış olmak,

Son müracaat tarihi itibarı ile Emniyet Amiri rütbesindeki personel için 36 yaşından gün almamış olmak,

Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

Son üç yıllık performans değerlendirme puan ortalaması "çok iyi" olmak

Anahtar Kelimeler:
2019 pöh alımı duyurusu yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alınacak kadın polis sayısı 3 bine çıkarıldı
Alınacak kadın polis sayısı 3 bine çıkarıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü 8000 Adet Bekçi Alımı İçin Bugün Son Gün!
Emniyet Genel Müdürlüğü 8000 Adet Bekçi Alımı İçin Bugün Son Gün!
Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman?
Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim