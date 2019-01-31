2019 Bekçi Alımları Ne Zaman Yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi kadrosuna 500 kişilik daha kadronun eklendiğini açıklaması ile birlikte 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu en çok cevap aranan soruların başında gelmeye başladı.

Buna göre, vatandaşlar ise bekçi alımı başvuruları için sabırsızlıkla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlar ile ayrıntılı bilgiler haberimizde.

2019 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 bekçi alımları ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilanın yayımlanması bekleniyor ancak henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Şuan 1. dönem bekçi alımlarında başvuruları kabul edilen adayların POMEM'lerdeki eğitimleri devam ediyor. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra polis eğitimleri başlayacak. 2019 Bekçi alımlarının mart ayının ortalarında veya sonuna doğru yayımlanması bekleniyor ancak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin ilanın yayımlanmasını Nisan ayına kadar sarkıtabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bekçi alım ilanları ilk önce KPSS Cafe'de olacak. Bekçi alım ilanları yayımlanır yayımlanmaz bildirim almak ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Android uygulamamızı indirmek için buraya, İOS uygulamamızı indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

BEKÇİLİĞE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları, aşağıda yer almaktadır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI EĞİTİMİ YATILI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara dikakt edilmesi gereken bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda bekçi alımı eğitiminin yatılı olacağı bildirildi. İşte o açıklama...

* Adayların eğitimleri 28 Ocak – 08 Mart 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.

* Planlaması yapılan adayların 28 Ocak 2019 tarihinde saat 18:00’a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları tarihler açıklandığı zaman, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

BEKÇİ ALIMI EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER



2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon

2 Adet açık renk gömlek

Düz desensiz koyu renk kravat

Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)

Terlik (Koyu Renk)

Yeteri kadar koyu renk çorap

Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu, banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst koyu renk termal içlik



Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.