2019 Bekçi Alımı Detayları...

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2019 bekçi alımı ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu ve Mart ayında yapılması planlanan bekçi alımı ile ilgili detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden de bekçi alımına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

2019 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili merak edilen bütün soruları haberimizde bulabilirsiniz. İşte EGM 2019 bekçi alımı hakkında bilgiler ve EGM'den yapılan bekçi alımı duyurusu…

BEKÇİLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

EMNİYETTEN SON DAKİKA BEKÇİ ALIMI AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçi alımı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bekçi alımı başvuru tarihleri belli olduğu anda haberimizde olacak...

2019 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Bekçi olan kişiler devlet bünyesinde çalıyor olup memur statüsünde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda bekçilik görevini yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır. 2019 yılı ocak ayı maaşı olarak lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL maaş alacaklardır. Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan kişiler ise 4002 TL maaşa sahip olacaklar. 2019 – bekçi maaşları ne kadar sorusunun cevabı bunlar ile kısıtlı değildir. Aynı zamanda ailede çalışan durumuna göre ve çocuk durumuna göre bu ücretlerin üstüne ek ücret alırsınız. Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğunuz varsa da 58 TL ek ödeme alırsınız. 72 aydan büyük çocuklar için 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

BAYAN BEKÇİ ALINACAK MI?

Bayan bekçilerin doğuda bazı illerde alındığı bilgisini daha önce paylaşmıştık ancak 8 bin bekçi alımında yer alan şartlar arasında erkek olmak şartı yer aldığı için bu alımlarda bayan bekçi alımı yapılmayacak. Ancak içişleri bakanlığı insiyatif kullanıp bazı iller için istisnalar uygulayarak bayan bekçi alımı yapabilir.