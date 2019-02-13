2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı bekçi alımını bekleyen adayları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bekçi alımlarının mart ayı başında yapılacağını ve 8 bin bekçi alınacağını açıkladı. 10 bin 500 olarak açıklanan bekçi alım sayısı neden düştü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçilik kadrosu bekleyen binlerce kişiye müjdeyi verdi. Bakan Soylu, Mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını duyurdu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Bekçimiz bizim gecedeki gözümüzdür. Bundan taviz verip, geriye dönememiz mümkün değildir. Sayın cumhurbaşkanımız ben başımı yastığa koyduğumda bekçi duymak istiyorum diyerel vatandaşımızda başını yastığa koyduğunda bekçi düdüğü duymalı diyerek açıkça talimat verdiler. Bu noktada pırıl pırıl gençlerimizi aramıza aldık.2016 yılından bugüne kadar 9 bin 440 bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görevinin başındadır.Yine hali hazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı.

Eğitimleri inşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. 1620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturması süreçleri devam etmektedir yani neredeyse rakam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse bu ayın sonu itibari ile görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaktır. Ama bununlada yetinmiyoruz. İnşallah mart ayı başında 8 bin bekçi alımı içinde arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirme neticesinde bekçi alım ilanına çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ADAYLARINI ÜZEN AÇIKLAMA!

Resmi Gazete'de yayınlanan 10 bin bekçi kadrosuna İçişleri Bakanlığı da 500 kişilik kadro eklediğini açıklamış alımların 10 bin 500 olacağı belirtilmişti ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkılacağını söyledi. Peki bekçi alım sayısı neden düştü?

BEKÇİ ALIM SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 1. dönem bekçi alımında 7 bin kadro için ilana çıkıldı. Başvurular 7 bin alım için alındı ancak yazılı sınav esnasında 7 binlik kadro 10 bin 200 civarına çıkarıldı ve 1. dönem alımında 76 İl geneline 10 bin 200 'den fazla bekçi alımı yapıldı. Sayının arttırıldığına dair resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi ancak eğitime çağrılan aday sayısı 10 bin 257 oldu. 1. dönem bekçi alımında 7 bin kişilik kadro yerine 10 bin 257 kişi alınınca 2019 yılında alınacak 10 bin 500 kişilik kadro 8 bin kişiye düştü. KPSSCAFE.COM.TR

İşte Süleyman Soylu'nun açıklaması;

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