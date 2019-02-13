Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı bekçi alımını bekleyen adayları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bekçi alımlarının mart ayı başında yapılacağını ve 8 bin bekçi alınacağını açıkladı. 10 bin 500 olarak açıklanan bekçi alım sayısı neden düştü?

2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı bekçi alımını bekleyen adayları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bekçi alımlarının mart ayı başında yapılacağını ve 8 bin bekçi alınacağını açıkladı. 10 bin 500 olarak açıklanan bekçi alım sayısı neden düştü?

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı bekçi alımını bekleyen adayları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bekçi alımlarının mart ayı başında yapılacağını ve 8 bin bekçi alınacağını açıkladı. 10 bin 500 olarak açıklanan bekçi alım sayısı neden düştü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçilik kadrosu bekleyen binlerce kişiye müjdeyi verdi. Bakan Soylu, Mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını duyurdu. 

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Bekçimiz bizim gecedeki gözümüzdür. Bundan taviz verip, geriye dönememiz mümkün değildir. Sayın cumhurbaşkanımız ben başımı yastığa koyduğumda bekçi duymak istiyorum diyerel vatandaşımızda başını yastığa koyduğunda bekçi düdüğü duymalı diyerek açıkça talimat verdiler. Bu noktada pırıl pırıl gençlerimizi aramıza aldık.2016 yılından bugüne kadar 9 bin 440 bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görevinin başındadır.Yine hali hazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı.

Eğitimleri inşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar.  1620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturması süreçleri devam etmektedir yani neredeyse rakam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse bu ayın sonu itibari ile görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaktır. Ama bununlada yetinmiyoruz. İnşallah mart ayı başında 8 bin bekçi alımı içinde arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirme neticesinde bekçi alım ilanına çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ADAYLARINI ÜZEN AÇIKLAMA!

Resmi Gazete'de yayınlanan 10 bin bekçi kadrosuna İçişleri Bakanlığı da 500 kişilik kadro eklediğini açıklamış alımların 10 bin 500 olacağı belirtilmişti ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkılacağını söyledi. Peki bekçi alım sayısı neden düştü?

BEKÇİ ALIM SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 1. dönem bekçi alımında 7 bin kadro için ilana çıkıldı. Başvurular 7 bin alım için alındı ancak yazılı sınav esnasında 7 binlik kadro 10 bin 200 civarına çıkarıldı ve 1. dönem alımında 76 İl geneline 10 bin 200 'den fazla bekçi alımı yapıldı. Sayının arttırıldığına dair resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi ancak eğitime çağrılan aday sayısı 10 bin 257 oldu. 1. dönem bekçi alımında 7 bin kişilik kadro yerine 10 bin 257 kişi alınınca 2019 yılında alınacak 10 bin 500 kişilik kadro 8 bin kişiye düştü. KPSSCAFE.COM.TR

İşte Süleyman Soylu'nun açıklaması;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
2019 bekçi alım tarihi belli oldu bin bekçi alınacak bekçi alım sayısı neden düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet kuren 6 saat önce

torpiller doldurmuss turr o yuzden soylu sayiyi dusurmus kendi adamlarini sokmuss kalanlarida eleyin lan demistir iste aciklama sizeee

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
süleyman 6 saat önce

sayın bakanım lütfen bedelli askerlik yapacak olanlarda bekçilik başvurusu yapabilsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet yılmaz 6 saat önce

Hiç bekçi alımının neden düştügü yazmıyor başlıga bak açıklamaya bak bakan soylu neden düşürdün 2 .500 kişiyi 10.500 dü 8000 yaptın nedenini söyle

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Nahit 5 saat önce @Ahmet yılmaz

La adam yazmış 1. dönem alımları arttı o yüzden 2. dönem 8 bine düştü diye... Hakikaten bir garipsiniz, adamlar haber yapıyor hizmet veriyor bir de sizden fırça yiyor...

Beğenmedim! (0)
Avatar
Bence 6 saat önce

Şaka gbisiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Srkn 5 saat önce

Bekçi ne işe yarar al asker polis bekçi nedir

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
ismail 4 saat önce

bedelli başvurusu yapanlarında başvuruları kabul olsun lütfen bizleri magdur etmeyin. aylardır bu ilanı beklıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammed 4 saat önce

Askerlik şartı kalksin bedelli başvurusu yaptik bunun için magduruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 4 saat önce

Mehmet kuren isimli arkadaş,sen mal mısın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Bekçilik Sınavında 50 Puan Alan Başarılı Sayılacak!
Bekçilik Sınavında 50 Puan Alan Başarılı Sayılacak!
Öğretmen tedarikindeki en sıkıntılı bölge Marmara!
Öğretmen tedarikindeki en sıkıntılı bölge Marmara!
EGM, POMEM, PÖH, PMYO Kadrolu Personel Alıyor! Başvurular Başladı!
EGM, POMEM, PÖH, PMYO Kadrolu Personel Alıyor! Başvurular Başladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim