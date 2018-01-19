2018 Yılı Polis Şark Tayinleri Ne Zaman? 2018 Şark Süreleri Kaç Yıl?

2018 yılına girilmesi ile birlikte polisleri şark tayini telaşı sardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan polislerin görev süreleri içinde en az 1 kere doğu görevi yapma zorunluluğu var. EGM tarafından belirtilen şark illerinde, belirtilen sürelerde görev yapacak olan polisler, bu süreleri doldurmaları durumunda şark görevlerini yapmış sayılacaktır. Peki bu şark süreleri ne kadar? Polislerin 2018 yılı şark tayinleri ne zaman yapılacak?

Özellikle son yıllarda yürütülen terör operasyonları nedeniyle doğu illerinde ciddi bir güvenlik açığı olduğu biliniyor. Doğu İllerindeki Emniyet Müdürlükleri, ihtiyaçları doğrultusunda sayı belirtmekte ve batı İllerinde bulunan polisler doğu illerine tayin edilmektedir. Geçerli bir mazereti olan ve bu nedenle şark görevini ertelem isteyen polisler, bu mazereterlerini ibka adı altında dilekçe Personel Şube Müdürlüklerine iletecek ve şark görevlerinin 1 yıl ertelenmesini isteyebileceklerdir.

İbka'ları kabul edilmeyen ve ibka vermeyen polisler ise tercihleri ve ihtiyaç doğrultusunda doğudaki İllere atanacak. Ataması yapılan polis, atandığı İlde aşağıda belirtilen süreyi tamamladıktan sonra tayinini batı illerine isteyebilecektir.

Şark Tayinleri Ne Zaman?

2018 yılı polis şark tayinleri için İl tercihleri Şubat ayında yapılacaktır. Şubatta başlayacak süreç Mayıs ortalarına kadar devam eder ve polisler şark tercihleri ile ibkalarını EGM'ye iletirler. Değerlendirme sonucu ibkaları kabul edilenler bulundukları ilde 1 yıl daha görev yapar. Diğer polisler ise şark görevine gider. Şark tayin sonuçları için ise EGM'den kesin bir tarih verilmez. Ancak her yıl sonuçlar Haizran ayı içinde açıklanır.

Şark Süreleri

Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER