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2018 Polis Şark Tayinleri için Bekleyiş Sürüyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kahraman polislerimizin tayin işlemleri için bekleyiş sürüyor. 2018 polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak. Tayin sonuçlarıyla ilgili duyuru geldi mi?

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2018 Polis Şark Tayinleri için Bekleyiş Sürüyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kahraman polislerimizin tayin işlemleri için bekleyiş sürüyor. 2018 polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak. Tayin sonuçlarıyla ilgili duyuru geldi mi?

28 Haziran 2018 Perşembe 17:37
2018 Polis Şark Tayinleri için Bekleyiş Sürüyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce her sene Mayıs ile Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilen polis tayinleri için bu sene de binlerce polis ve polis ailesi bekliyor. Batı ile Doğu illeri arasında tayin bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelleri, sonuçlarla ilgili yapılacak duyuruya kitlenmiş durumda. 

Bu sene 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen 27. Dönem ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle tayin açıklamasının biraz geciktiği belirtiliyor. Daha önceki senelerin tayin sonuçlarına yönelik yapılan bilgilendirmelere bakıldığında 2013 yılında sonuçlar 3 Mayıs'ta, 2014'de 15 Mayıs'ta, 2015 yılında 10 Haziran'da, 2016'da 26 Haziran'da sonuçlar açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl polis tayinleri 5 Haziran 2018 tarihinde açıklanmıştı. Tayin işlemleriyle ilgili  açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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