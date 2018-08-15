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2018 PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarihleri Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda 2018 PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarihleri açıklandı. İşte detaylar;

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2018 PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarihleri Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda 2018 PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarihleri açıklandı. İşte detaylar;

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
2018 PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarihleri Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda 2018  PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarihleri açıklandı. İşte detaylar;

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı duyurunun detayları şöyle;

31 Ağustos 2018 tarihinde PMYO mezunları 09:30'da POMEM mezunları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:00'da sınava katılacaklar.

Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adaylar ile eğitim sonu sınavına girerek başarısız olan adaylardan dava açarak haklarında yürütmeyi durdurma kararı verilen adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 31 Ağustos 2018 tarihinde PMYO mezunlarına saat:09.30’da, POMEM mezunlarına  saat: 10.00’da yapılacaktır. 

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.08.2018 10:12
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