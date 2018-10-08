2018 PMYO Sonuçları Açıklandı!

2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sonuç açıklama duyurusu şöyle;

2018 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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