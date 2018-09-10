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2018 PMYO Sınav Yerleri ile Tarihleri Belli Oldu

2018 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri belli oldu.

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2018 PMYO Sınav Yerleri ile Tarihleri Belli Oldu

2018 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri belli oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:39
2018 PMYO Sınav Yerleri ile Tarihleri Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. 

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. 

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.09.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
2018 pmyo sınav yerleri tarihleri belli oldu
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Can 8 dakika önce

İkametgah adresine göre değilmiydi beni 600km uzağa vermişler

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