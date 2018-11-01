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2018 PMYO 1.Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı yedek aday yerleştirme sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

2018 PMYO 1.Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı yedek aday yerleştirme sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 22:12
2018 PMYO 1.Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı yedek aday yerleştirme sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada '' 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine toplam 15 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır. Bundan sonraki yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.  Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.11.2018 22:24
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2018 pmyo yedek yerleştirme sonuçları açıklandı
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