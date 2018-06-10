2018 Bekçi Maaşı ve Görevleri (Başvuru Şekli)

Bekçiler ne kadar maaş alır?

2018 yılı bekçi alımı için geçtiğimiz gün Polis Akademisi Başkanlığından duyuru gelmişti. Duyurunun yayımlanmasının ardından binlerce kişi, bekçi olabilmek için başvurusunu yaptı. Binlerce kişi ise başvuru yapacak. Başvuru yapan ve yapacak olan adayların en çok merak ettiği konuların başında bekçilerin ne kadar maaş aldıkları ve bekçilerin görevlerinin ne olduğu konuları oldu. Bi de Kpsscafe.com.tr olarak 2018 yılı bekçi maaşlarını ve bekçilerin belli başlı görevlerine haberimizde yer verdik.

BEKÇİLERİN BELLİ BAŞLI GÖREVLERİ

Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,

Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları, misafir ve yabancıları, Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri, Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları, Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri, Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

2017 yılında bekçiler 2800 ile 2900 TL arası maaş alıyorlardı. 2018 yılına geçilmesi ile birlikte bu maaşa da zam gedli. 2018 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan bir bekçi 3000 ile 3100 TL arası maaş almaktadır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI

Bekçi alımı başvuru şartlarına ve başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

MEMUR, POLİS VE ASKER ALIM İLANLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER