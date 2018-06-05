Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018-2019 Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Başlangıç Tarihi

2018 PMYO Akademik Takvimine göre öğrencilerin staj süreci ne zaman başlayacak? Yeni öğrenciler ne zaman eğitime başlayacak?

banner396

2018-2019 Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Başlangıç Tarihi

2018 PMYO Akademik Takvimine göre öğrencilerin staj süreci ne zaman başlayacak? Yeni öğrenciler ne zaman eğitime başlayacak?

05 Haziran 2018 Salı 18:35
2018-2019 Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Başlangıç Tarihi

2018 PMYO Akademik Takvimine göre öğrencilerin staj süreci ne zaman başlayacak? Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 5-6 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrencilerin tören hazırlıkları , yemin töreni ve kura çekimi işlemleri tamamlanacak.

14 ile 17 Haziran 2018 bayram tatili, 2 Temmuz ile 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında kahraman polis teşkilatımıza katılacak adayların staj süreci başlayacak.

10 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden paylaşılan takvime aşağıdan göz atabilirsiniz : 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.06.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
2018 2019 polis meslek yüksekokulları eğitim başlangıç tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2373 Öğrenci Polis Memuru Oldu-Yeni Alımlar Yaklaşıyor
2373 Öğrenci Polis Memuru Oldu-Yeni Alımlar Yaklaşıyor
Akademi Duyurdu: PMYO Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı
Akademi Duyurdu: PMYO Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı
Polis Memurları Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak
Polis Memurları Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim