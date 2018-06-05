2018-2019 Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Başlangıç Tarihi

2018 PMYO Akademik Takvimine göre öğrencilerin staj süreci ne zaman başlayacak? Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 5-6 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrencilerin tören hazırlıkları , yemin töreni ve kura çekimi işlemleri tamamlanacak.

14 ile 17 Haziran 2018 bayram tatili, 2 Temmuz ile 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında kahraman polis teşkilatımıza katılacak adayların staj süreci başlayacak.

10 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden paylaşılan takvime aşağıdan göz atabilirsiniz :